全球華文學生文學獎 澎湖國中生陳佩君新詩摘冠

中央社 / 澎湖縣26日電

澎湖馬公國中九年級學生陳佩君，今年以「你應該也會是別人的溫柔」為篇名的新詩創作，參加第38屆全球華文學生文學獎，拿下國中組新詩創作第1名，消息傳回學校，師生都與有榮焉。

今年全球華文學生文學獎23日公告成績，由澎湖馬公國中老師陳明峻指導的九年級學生陳佩君，以「你應該也會是別人的溫柔」篇名參賽，擊敗來自世界各國的學子，榮獲國中組新詩創作第1名佳績。

馬公國中校長黃銘廣表示，全球華文學生文學獎是全台灣最早專門為在校學生舉辦的文學創作獎，每年約3月中旬截稿，5月公布得獎名單，陳佩君7月將前往台中接受表揚。

陳佩君表示，當時以「你應該也會是別人的溫柔」篇名寫下的新詩，主要是想表達對身邊的人感謝之意。她說，「人類擁有最大的贈禮就是情感，能藉文字的力量抒發，字與情賦予彼此意義，這是人類的強大之處」，她從零開始寫詩，在生活中發現美感，用日常記錄下的隻字片語，漸漸地拼湊出畫面。

陳佩君說，能夠獲獎，特別感謝父母、國文老師陳明峻與中正國小老師林素玉、吳佳音、王莉嵐等人一路陪伴教導。

縣府教育處指出，全球華文學生文學獎，歷年參加者除台灣學生外，並有在中國大陸、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、菲律賓、日本、美國、英國、法國、西班牙等地的華僑子弟與留學生，也有來華留學的外籍學生，總計產生1500名得獎作家，累計發出獎金新台幣近2000萬。

馬公 澎湖 馬來西亞

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