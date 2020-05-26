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會考生活英語／【職場篇】 送包裹
★ 單字
1. package [ˋpækɪdʒ] n. 包裹（國中基本1200字）
2. miss [mɪs] v. 錯過（國中基本1200字）
★ 實用字詞
1. drop off 表「順道送來（某物）」；也可指「讓（某人）下車」。
2. some other time 改天；其他時候
Jenny is sending messages to Steve in the office.
Jenny正在辦公室傳簡訊給Steve。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
Mr. Wilson dropped it off／at our office／this morning,／at around 10.
Wilson先生把它送到／我們辦公室／今天早上／大約10點的時候。
動手做做看：將長句分成短字詞
He needs to talk to you about the best plans they can give us.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. Where was Steve at 10 this morning?
(A) At home
(B) On a business trip
(C) At a meeting
2. What is Jenny’s job?
(A) A secretary
(B) A mail carrier
(C) A housewife
3. What may Steve say next?
(A) “So, did you ask him out?”
(B) “I see. I’ll call him later.”
(C) “It’s time to go home now.”
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
He needs to talk to you／about the best plans／they can give us.
他需要跟你談談／關於最佳的方案／他們能給我們。
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (C) 2. (A) 3. (B)
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