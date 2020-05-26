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109會考國文科解析／拿下分數不困難！ 滿分題型全攻略

聯合新聞網 / 吳桐老師／力宇教育
國文科試題非常多元，表現形式更是貼近生活，多考驗學生耐心與專注度，衡量此次考試環境不利考生，預估錯四題以內皆可望A++，而閱讀能力將成為此次滿分關鍵。 圖／聯合報系資料照片
國文科試題非常多元，表現形式更是貼近生活，多考驗學生耐心與專注度，衡量此次考試環境不利考生，預估錯四題以內皆可望A++，而閱讀能力將成為此次滿分關鍵。 圖／聯合報系資料照片

生活情境融入考題，跨域閱讀已成趨勢

本次國文科試題非常多元，表現形式更是貼近生活，多考驗學生耐心與專注度，衡量此次考試環境不利考生，預估錯四題以內皆可望A++，而閱讀能力將成為此次滿分關鍵。

首先，歷年來常見的語文及國學常識等基本題型，今年也並未缺席，考生在作答時，如準備不足，也無須太過緊張，臨場若能依循題目線索判讀作答，此部分仍舊可以手到擒來。

再來，佔比高達八成的閱讀題型，除仍保留傳統文化思想、為政及君臣相處之道等考題，更有許多新式跨領域素養題，其取材內容相當貼近生活，如：熱衰竭與中暑比較、宋朝宴客座位圖、林懷民談燈光、個資法的規範與應用、媒體新聞查核與蘋果執行長庫克演講稿等。而這些看似令人生畏的長文，答案其實在題幹敘述中都能找到，只要考生只要冷靜並耐心讀完題目，要拿下分數並不困難！

資訊理解不可少，區辨分析定輸贏

在本次閱讀題目中，「省思與區辨」的題目較往年來得多，可見資訊提取能力已被視為學生應具備的基本能力，「省思與區辯」的能力將會成為此次會考的成敗關鍵。

例：第1題　熱衰竭與中暑的比較

學生在症狀判別上，若能依序以「皮膚、體溫、精神及脈搏」等面向作區別，要判讀出此題並不難。

例：第4題　城市松鼠與鄉下松鼠在面對敵人上的反應

學生若能在作答時，建立表格區分兩種松鼠在「叫聲及行為」表現上的差異，答案自然水到渠成。

例：第37-38題組題　張曼娟〈一片薄薄的冬瓜〉

此題組的主語較多變，題目不算難，學生在作答上，須細心區別出「冬瓜湯與冬瓜盅」之差異，以免一失足成千古恨。

題目繁多，無法一一列舉，諸如第14題林懷民談舞評，亦有此概念在其中，文字敘述上更是採雙重否定的方式，學生若不仔細，極容易落入陷阱。整體而言，學生如於作答此類型題目時，若能邊製作簡易圖表（文氏圖或矩陣圖）輔助，相信在應試中，可避免失去許多冤枉分。

想要明年會考滿分，先從這三步驟做起

第一步，扎穩馬步。雖說閱讀理解將會是未來考試主軸，然仍有近二至三成的基本題目，是學生可以掌握的，對於目標滿分的同學，三年的語文常識不可偏廢，國學常識行有餘力當好好準備。尤其是每年固定三題左右的形音義，學生毋須驚慌，將三年來課後的習作讀懂讀透，歷年來的考古題勤做勤記，此大題要全拿不是難事。

第二步，廣泛涉略。涉略有方法，閱讀有技巧，雖說大量閱讀有助於提升閱讀能力，然而若只是眼到口到心未到，那麼即便讀書破萬卷，下筆可能也只是失了魂。建議學生在閱讀各類文本時，能常以「為什麼」自問，如：為什麼主角這樣做？為什麼這樣說？作者為什麼這樣寫？等，將有助於提升思考的層級。

第三步。開始跑步。會考不在明天，而是在明年，成績比的也不是現在，而是誰的氣長。因此，無論你現在的成績好壞與否，已在準備中或開始努力中，對於將要展開這段旅程的你，良好的運動習慣，將是你成功的不二法門。規律的運動不僅養成你自律的態度，堅毅的品格，更重要的是，健康的體能。它將是你在滿分的旅程上，能持之以恆的關鍵。

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

109會考 考題 國文 國中教育會考

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