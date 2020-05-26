影／原鄉8畢業生登海拔2130塔曼山 感受祖靈史跡

受疫情影響桃園市政府原本取消國小畢業旅行、畢業典禮，日前才有條件解禁。不過復興區原鄉國小8位應屆畢業生，21日在校長高理忠、老師陳惠珠和家長、行政人員合計16人陪同下，已經通過傳統塔曼山攻頂挑戰，山路上還幸運一睹「小精靈」水晶蘭面貌，還有已知是台灣面積最大的森氏杜鵑林區，為畢業、學期結束前留下美麗的印記。

「路很滑，但是沒問題」、「還以為爬不上去，還好事先有訓練和準備」，塔曼山頂海拔約2130公尺，對從小在山上長大的學生們雖然不很難，但是有挑戰，尤其是攻頂前一天上區剛下大雨，校方確認安全無虞，攻頂行動才沒延後。

巴崚國小校長高理忠指出，塔曼山是北部最高的山，和拉拉山系相鄰同屬中央山脈，塔曼山攻頂是學生畢業前必須通過的挑戰，已經推行至少5年成了巴崚國小的特色、傳統，老師、家長、行政人員也會報名，並負責背著泡麵等「後勤」補給上山。

高理忠說，巴崚國小海拔約1230公尺，塔曼山屬於復興區原鄉的後山，師生、家長搭車10多分鐘到恩愛農場中興路底的登山口海拔約1600公尺，登山口到山頂雖然只有3公里，不要以為攻頂沒難度，想想山頂是海拔2130公尺，不難想像530公尺的上坡路坡度陡峭的程度。

巴崚國小以前攻頂都自己安排，今年第一次請來林務局特聘生態解說達人孔俊凱幫忙，事先安排一場說明會，除了提醒登山注意安全事項，還解說塔曼山自然生態，大家才因此知道塔曼山有全台灣最大的森氏杜鵑林區，也沒想到這種杜鵑花是樹木，而且已經是森林區，因為花期在3月至4月上旬，所以每年這時候攻頂看不見開花，大家才會以為是一般的樹林。

高理忠表示，孔俊達還介紹塔曼山是闊葉、針葉林的混合區有檜木林風景優美，要不是導覽達人介紹，大家也沒注意「小精靈」水晶蘭，白色的花從腐木和地上冒出，學生們更是稀奇，紛紛拿起手機拍照、記錄。

大家上午8點在學校集合，到登山口出發前泰雅族耆老陳松明（mama taya）為大家祝福，也讓學生明白塔曼山一直是族人的獵場，更是祖先曾經走過、經營的土地，希望學生們效法祖先刻苦、勇敢的精神，同時具備智慧尊敬大自然，學生們成功攻頂後除了由學校發給證明，也在山頂寫卡面給最想感謝的人，準備在畢業典禮的時候親手送上。

大家午餐、休息後下山又是不同的挑戰，回到學校已經是下午3點。