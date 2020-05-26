聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／原鄉8畢業生登海拔2130塔曼山 感受祖靈史跡

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
塔曼山有台灣最大的森氏杜鵑林區。圖／桃園市巴崚國小提供
塔曼山有台灣最大的森氏杜鵑林區。圖／桃園市巴崚國小提供

受疫情影響桃園市政府原本取消國小畢業旅行、畢業典禮，日前才有條件解禁。不過復興區原鄉國小8位應屆畢業生，21日在校長高理忠、老師陳惠珠和家長、行政人員合計16人陪同下，已經通過傳統塔曼山攻頂挑戰，山路上還幸運一睹「小精靈」水晶蘭面貌，還有已知是台灣面積最大的森氏杜鵑林區，為畢業、學期結束前留下美麗的印記。

「路很滑，但是沒問題」、「還以為爬不上去，還好事先有訓練和準備」，塔曼山頂海拔約2130公尺，對從小在山上長大的學生們雖然不很難，但是有挑戰，尤其是攻頂前一天上區剛下大雨，校方確認安全無虞，攻頂行動才沒延後。

巴崚國小校長高理忠指出，塔曼山是北部最高的山，和拉拉山系相鄰同屬中央山脈，塔曼山攻頂是學生畢業前必須通過的挑戰，已經推行至少5年成了巴崚國小的特色、傳統，老師、家長、行政人員也會報名，並負責背著泡麵等「後勤」補給上山。

高理忠說，巴崚國小海拔約1230公尺，塔曼山屬於復興區原鄉的後山，師生、家長搭車10多分鐘到恩愛農場中興路底的登山口海拔約1600公尺，登山口到山頂雖然只有3公里，不要以為攻頂沒難度，想想山頂是海拔2130公尺，不難想像530公尺的上坡路坡度陡峭的程度。

巴崚國小以前攻頂都自己安排，今年第一次請來林務局特聘生態解說達人孔俊凱幫忙，事先安排一場說明會，除了提醒登山注意安全事項，還解說塔曼山自然生態，大家才因此知道塔曼山有全台灣最大的森氏杜鵑林區，也沒想到這種杜鵑花是樹木，而且已經是森林區，因為花期在3月至4月上旬，所以每年這時候攻頂看不見開花，大家才會以為是一般的樹林。

高理忠表示，孔俊達還介紹塔曼山是闊葉、針葉林的混合區有檜木林風景優美，要不是導覽達人介紹，大家也沒注意「小精靈」水晶蘭，白色的花從腐木和地上冒出，學生們更是稀奇，紛紛拿起手機拍照、記錄。

大家上午8點在學校集合，到登山口出發前泰雅族耆老陳松明（mama taya）為大家祝福，也讓學生明白塔曼山一直是族人的獵場，更是祖先曾經走過、經營的土地，希望學生們效法祖先刻苦、勇敢的精神，同時具備智慧尊敬大自然，學生們成功攻頂後除了由學校發給證明，也在山頂寫卡面給最想感謝的人，準備在畢業典禮的時候親手送上。

大家午餐、休息後下山又是不同的挑戰，回到學校已經是下午3點。

高理忠強調，塔曼山攻頂不只能讓學生了解泰雅族的文化，也可以牢記畢業後遇到任何困難、挑戰不要退縮，用上攻頂的精神，冷清思考善用頭腦一定能解決問題。

泰雅族耆老mama taya為攻頂祈福，也讓原鄉學生從小牢記、體驗光榮的文化。圖／桃園市巴崚國小提供
泰雅族耆老mama taya為攻頂祈福，也讓原鄉學生從小牢記、體驗光榮的文化。圖／桃園市巴崚國小提供
完成攻頂的每位學生都獲頒證明。圖／桃園市巴崚國小提供
完成攻頂的每位學生都獲頒證明。圖／桃園市巴崚國小提供
水晶蘭又稱「小精靈」，不注意看很容易被忽略。圖／桃園市巴崚國小提供
水晶蘭又稱「小精靈」，不注意看很容易被忽略。圖／桃園市巴崚國小提供
師生們途中拍照為往後留下美好回憶。圖／桃園市巴崚國小提供
師生們途中拍照為往後留下美好回憶。圖／桃園市巴崚國小提供
塔曼山頂海拔2310公尺，學生開心站上三角點位置。圖／桃園市巴崚國小提供
塔曼山頂海拔2310公尺，學生開心站上三角點位置。圖／桃園市巴崚國小提供

杜鵑 畢業典禮 泰雅族

延伸閱讀

【當代冒險】珠峰攻頂熱潮，「登山經濟」已成尼泊爾GDP的重要命脈

今年學測重考生占比 近14年新高

人數五年增一倍 6000名高中應屆畢業生重考

高中畢業生未升學未就業 重考人數5年增一倍

相關新聞

109會考國文科解析／拿下分數不困難！ 滿分題型全攻略

本次國文科試題非常多元，表現形式更是貼近生活，多考驗學生耐心與專注度，衡量此次考試環境不利考生，預估錯四題以內皆可望A++，而閱讀能力將成為此次滿分關鍵

台灣木球隊最幼齒國手 偏鄉生燃起國立大學夢

屏東縣恆春工商生高一學生林彥宇，小三時在學校旁接觸類似高爾夫的木球運動，好奇加入愈玩愈起勁，國中時在各大小比賽嶄露頭角，...

畢業了！巴崚8學童 塔曼山攻頂

桃園市復興區原鄉巴崚國小8位畢業生，由校長高理忠、老師陳惠珠和家長等16人陪同，上周通過傳統塔曼山攻頂挑戰，一天來回的山...

校園我最棒／苑裡中山國小課程72變 孩子愛學習

苗栗縣苑裡鎮中山國小創校近一甲子，因少子化全校目前只剩下12班，學生數雖不如早年，但校方和師長以創新自主的學習方式「翻轉...

會考生活英語／【職場篇】 送包裹

★ 單字 1. package [ˋpækɪdʒ] n. 包裹（國中基本1200字） 2. miss [mɪs] v. 錯過（國中基本1200字）

中正國中4校友考上醫學系 校友議員蔣家煌頒獎助學金

屏東縣立中正國中校友今年大學入學表現亮眼，校友鍾適安、陳君泓，兩人就讀高雄中學，今年考上台大醫學系，簡悅安就讀屏東女中，...

從差點廢校到想入學得排隊 瑪陵小學百年校慶轉型成功

創校滿百年的基隆市七堵區瑪陵國小今天熱鬧辦校慶活動，很多老校友都回來慶祝，學校不僅安排精采表演，原本破舊的校長宿舍也改建...

新北新店高中 掌握加速器金鑰實踐世界之子願景

108學年度新北市教育局採用並結合美國矽谷企業加速器的概念，將原旗艦計畫轉型為「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵各校提出創新方案，並進行跨國、跨校、跨學制、跨領域等各項教育合作，盼各校建構具備創新性、

新北鶯歌工商 陶藝傳承設計與藝術搖籃

新北市立鶯歌工商位於藝術氣息的陶瓷之鄉，肩負陶藝的創新與傳承，是一所培育設計與藝術人才的搖籃、發展科技及創意能力的園地。在技職教育推展，舉凡全國性技藝、技能競賽、專題製作創意及科學展覽等競賽，都成績亮麗。

校園英雄榜／全國音樂賽 陳璽安笛獨奏摘金

宜蘭市光復國小學生陳璽安在今年全國學生音樂比賽中，榮獲笛子獨奏國小B組特優第一名，不僅為宜蘭縣寫上光榮的一頁，也創下光復...

校園英雄榜／謝佳芸拍「家香」 紀錄片獲佳作

新北市中和高中三年級學生謝佳芸利用課餘時間學習微電影製作，把家鄉坪林的茶園美景用文字與影像記錄下來，並在｢2019神腦原...

慶45周年校慶後／大城永光國小 8月起永久停招

彰化縣大城鄉永光國小今年創校45周年，卻接獲縣政府通知自8月起永久停招，師生本月28日辦45周年校慶，也是最後一次校慶，...

熱門新聞

大學招生要看考生戶籍地、父母職業 教團：制度出問題

科大統測基隆首見外語類群全國狀元 她分享衝高分主因

中正國中4校友考上醫學系 校友議員蔣家煌頒獎助學金

申請入學創佳績、消防學系新成立 嘉藥大學雙喜臨門

從差點廢校到想入學得排隊 瑪陵小學百年校慶轉型成功

成大防疫秋後算帳 不點名就扣錢引發老師反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。