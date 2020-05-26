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從差點廢校到想入學得排隊 瑪陵小學百年校慶轉型成功

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
從差點廢校到想入學得排隊，瑪陵小學百年校慶轉型成功。圖／基隆市政府提供
從差點廢校到想入學得排隊，瑪陵小學百年校慶轉型成功。圖／基隆市政府提供

創校滿百年的基隆市七堵區瑪陵國小今天熱鬧辦校慶活動，很多老校友都回來慶祝，學校不僅安排精采表演，原本破舊的校長宿舍也改建為柑仔店及文物館展示空間，讓小朋友進行鄉土教育。

市長林右昌說，瑪陵國小是基隆第一所公辦民營實驗小學，從當初差點面臨廢校的困境，到現在學生滿額且排隊要入學，成功轉型的背後是校長、老師及家長們的共同努力。

瑪陵國小前身是創立於民國9年的「水返腳公學校瑪陵坑分班」，學校從半年前就開始籌備、規畫系列慶祝活動，校慶活動中，林右昌、教育處長林祝里及福智文教基金會執行長郭基瑞等到場，瑪陵歷任校長今天也回娘家，其中民國44年任職的柯水源校長，今年已91歲高齡了，與會嘉賓以「福祿長壽大壽桃」祝福，為百年校慶拉開序幕，並共同為剛改建完成的文物館和柑仔店進行揭牌儀式。

林右昌說，瑪陵國小是基隆第一所公辦民營實驗小學，從當初差點面臨廢校的困境，到現在學生滿額且排隊要入學，成功轉型的背後，是校長、老師及家長們的共同努力，雖然是百年老校，但充滿新生跟活力。

今天學校很熱鬧，還有三代及四代的校友同堂齊聚，學校師生別出心裁的安排各項表演活動，共同見證瑪陵國小走過百年的風華。

瑪陵百年校慶活動自25日起為期1周，有各項活動，包括「靜態學習闖關活動」─校史回顧廊、老照片展覽、校園攝影及繪畫展、幸福100好牆、學生學習成果展、柑仔店童玩展、推動淨塑及蔬食宣導站等。27至29日每天上午8時至10時，下午2時至4時兩個時段，開放校園內展區供家長及民眾參觀，須自備口罩，入校時請配合檢測工作。

從差點廢校到想入學得排隊，瑪陵小學百年校慶轉型成功。圖／基隆市政府提供
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從差點廢校到想入學得排隊，瑪陵小學百年校慶轉型成功。圖／基隆市政府提供
從差點廢校到想入學得排隊，瑪陵小學百年校慶轉型成功。圖／基隆市政府提供
從差點廢校到想入學得排隊，瑪陵小學百年校慶轉型成功。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 廢校

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