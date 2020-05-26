新北新店高中 掌握加速器金鑰實踐世界之子願景

108學年度新北市教育局採用並結合美國矽谷企業加速器的概念，將原旗艦計畫轉型為「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵各校提出創新方案，並進行跨國、跨校、跨學制、跨領域等各項教育合作，盼各校建構具備創新性、獨特性和多樣性的競爭優勢，培育學生成為未來各領域所需，兼具競爭及合作能力的優質T型人才。

為此，新店高中以「美力新店世界之子」做為願景，在國立臺北藝術大學教授閻自安、國立臺灣師範大學教授李和莆與國立暨南國際大學教授洪雯柔的諮詢及輔導下，提出「流行音樂跨域發展計畫」及「世界之子，航向國際」2大計畫。

經初審、複審與Demo Day的嚴格審查與競爭後，未來三年將推行2案加速器計畫，讓新中學子成為具國際視野、關懷與競合力的世界之子。

流行音樂 跨域發展計畫

NCML流行音樂跨域發展計畫涵蓋音樂、文學、音樂數位科技、資訊網路科技、表演藝術及行銷管理6項學習與發展的領域，透過與師範大學音樂學院「亞洲流行音樂數位科技研究中心」跨域結盟，引進音樂專業學術與流行音樂產業資源。

以加速器計畫加速學校願景的實現，新店高中以「美力新店 世界之子」做為願景。

新中除普通班學生外，還設有音樂藝術才能班，歷年畢業校友在流行音樂界的優秀成績有目共睹，如獲得「聲林之王」第1季總冠軍的李友廷、入圍第28屆金曲獎最佳客語歌手及最佳客語專輯的陳瑋儒等。

結合跨域與結盟資源，逐步建置音樂數位科技教室、影音錄製教室及新中Live House等軟體硬體設備，透過初階、進階課程及實作、展演，達成NCML流行音樂跨域發展計畫6項發展目標。

新店高中與師大亞洲流行音樂中心數位科技研究中心結盟

第一年奠基，第二年透過音樂營及共同學習圈與社區鄰近國高中職合作，第三年發展流行音樂文化祭，以系列活動、競賽及展演，逐年建立文山地區流行音樂文化特色與傳統。

世界之子，航向國際

因應全球化的時代，精進學校國際教育四軌，包含課程發展與教學、國際交流、教師專業成長、學校國際化等，選修課程則有第二外語、模擬聯合國、新多益檢定、世界任我行。

新店高中每年培訓國際志工，揹起物資送愛到泰北。

國際交流有泰北志工、國際姐妹校交流、日本教育旅行；寰宇教師進行增能研習，研發跨領域校本課程；建置TED環景教室與世界PLAZA，為國際教育教學提供最佳情境空間。

「世界之子，航向國際」加速器計畫由校長陳瑛姍擔任計畫主持人，帶領國際文化、志工、交流、教育、海洋及行政資源社群，來推動教師專業成長、課程及教學發展、讓愛轉動-國際交流、學校國際化環境建置及國際專案參與等5項子計畫。

海洋守護與茶文化主題是課程及教學發展計畫2大特色，盼透過海洋守護主題，引進大學端資源深化校本海洋教育廣度，促進跨國青年學子學習與文化經驗交流，並培養學生海洋教育素養、領導及團隊合作的全球競合力。

而茶文化主題則希望透過品茶與世界做朋友，另外還有RYE國際扶輪青少年交換計畫、國際扶輪少年團、駐校外籍教師、外籍志工入校等方案，營造出國際化的校園氛圍。

國際專案參與計畫則是加強師生對國際相關議題及領域認知、提升國際視野與國際移動力，並藉由PBL（Project Based Learning）學習模式，讓不同國家的師生相互學習，促進不同國家間的合作及了解。

新店高中參與Educational Passages海洋行者計畫。

目前參與的國際專案有Educational Passages海洋行者計畫、The GLOBE rogram TAIWAN 全球學習與觀測裨益環境計畫、International Marine Litter Forum of Adolescent 2020國際青年海廢論壇、文化箱交換計畫等。

新店高中與國立海洋大學、東吳大學、暨南國際大學簽訂長期合作協議，並與國際姊妹校日本千葉縣立國分高校及滋賀縣立米原高校每年進行交流與訪問。今年更與紐西蘭Rutherford College及日本福井縣若狹高校國際建立友好學校關係，發展跨國合作專案與文化交流。

新北市立新店高中 廣告