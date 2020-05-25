疫情趨緩 高市畢典促室內減半容納

疫情趨緩，面對高雄市中等學校畢業典禮舉行，高市衛生局建議，室內減半容納人數做規劃；由於校園尚未開放，畢業典禮攸關家長出席，市府將在28日開會研議逐步開放校園方式。

高雄市長韓國瑜今天出席「嚴重特殊傳染性肺炎」第21次應變指揮中心會議後，衛生局長林立人針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，校園畢業典禮舉辦原則做這項建議。

他指出，如果畢業典禮在室內舉辦，促以50%的容納人數做規劃，無法現場參與者可以用視訊參與，或是直接以戶外舉行，在開放的空間如果無法保持社交距離，應戴上口罩。由於高雄市尚未開放校園，屆時畢業典禮恐怕家長也無法出席等，市府將在28日開會研議逐步開放校園方式。

衛生局指出，支持轄內各學校舉行畢業典禮，但學校規劃辦理要符合4大防疫措施，即社交距離、實名登記、疫狀防堵、人流管制等，尤其室內舉辦，人數要減半。

高雄自1月25日針對新冠肺炎採一級開設，今天滿4個月。韓國瑜表示，高雄市維持零本土感染病例；針對急難救助紓困方案部分，全市受理4萬1909人申請，核准3萬1507人，核率約75%，已核發金額達新台幣3億3300萬元。

另外，高雄市有逾30家旅館業者今晚7時至9時將旅館房間的燈光全部打開，象徵旅宿業者齊心點亮高雄；高雄地標的85大樓特別在四面亮起「加油」、「平安」、「HERO」等字樣，為第一線防疫人員加油打氣。這項活動宣告高雄市是安心旅遊的城市，歡迎大家來高雄旅遊。