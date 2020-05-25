快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

疫情趨緩 高市畢典促室內減半容納

中央社 / 高雄25日電

疫情趨緩，面對高雄市中等學校畢業典禮舉行，高市衛生局建議，室內減半容納人數做規劃；由於校園尚未開放，畢業典禮攸關家長出席，市府將在28日開會研議逐步開放校園方式。

高雄市長韓國瑜今天出席「嚴重特殊傳染性肺炎」第21次應變指揮中心會議後，衛生局長林立人針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，校園畢業典禮舉辦原則做這項建議。

他指出，如果畢業典禮在室內舉辦，促以50%的容納人數做規劃，無法現場參與者可以用視訊參與，或是直接以戶外舉行，在開放的空間如果無法保持社交距離，應戴上口罩。由於高雄市尚未開放校園，屆時畢業典禮恐怕家長也無法出席等，市府將在28日開會研議逐步開放校園方式。

衛生局指出，支持轄內各學校舉行畢業典禮，但學校規劃辦理要符合4大防疫措施，即社交距離、實名登記、疫狀防堵、人流管制等，尤其室內舉辦，人數要減半。

高雄自1月25日針對新冠肺炎採一級開設，今天滿4個月。韓國瑜表示，高雄市維持零本土感染病例；針對急難救助紓困方案部分，全市受理4萬1909人申請，核准3萬1507人，核率約75%，已核發金額達新台幣3億3300萬元。

另外，高雄市有逾30家旅館業者今晚7時至9時將旅館房間的燈光全部打開，象徵旅宿業者齊心點亮高雄；高雄地標的85大樓特別在四面亮起「加油」、「平安」、「HERO」等字樣，為第一線防疫人員加油打氣。這項活動宣告高雄市是安心旅遊的城市，歡迎大家來高雄旅遊。

畢業典禮 高雄市 衛生局

延伸閱讀

影／高雄疫情中心一級開設滿4月本土零病例 校園解封再等等

高雄老人關懷據點解封 韓國瑜與長輩跳舞同樂

高雄市4原則允八大行業復業 違者複查未過停業1個月

高市八大行業20日復業 市府稽查防疫不鬆手

相關新聞

慶45周年校慶後／大城永光國小 8月起永久停招

彰化縣大城鄉永光國小今年創校45周年，卻接獲縣政府通知自8月起永久停招，師生本月28日辦45周年校慶，也是最後一次校慶，...

校園英雄榜／全國音樂賽 陳璽安笛獨奏摘金

宜蘭市光復國小學生陳璽安在今年全國學生音樂比賽中，榮獲笛子獨奏國小B組特優第一名，不僅為宜蘭縣寫上光榮的一頁，也創下光復...

校園英雄榜／謝佳芸拍「家香」 紀錄片獲佳作

新北市中和高中三年級學生謝佳芸利用課餘時間學習微電影製作，把家鄉坪林的茶園美景用文字與影像記錄下來，並在｢2019神腦原...

新北新店高中 掌握加速器金鑰實踐世界之子願景

108學年度新北市教育局採用並結合美國矽谷企業加速器的概念，將原旗艦計畫轉型為「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵各校提出創新方案，並進行跨國、跨校、跨學制、跨領域等各項教育合作，盼各校建構具備創新性、

新北鶯歌工商 陶藝傳承設計與藝術搖籃

新北市立鶯歌工商位於藝術氣息的陶瓷之鄉，肩負陶藝的創新與傳承，是一所培育設計與藝術人才的搖籃、發展科技及創意能力的園地。在技職教育推展，舉凡全國性技藝、技能競賽、專題製作創意及科學展覽等競賽，都成績亮麗。

109會考英語科解析／補教名師挑戰 5分鐘完勝英語會考單題

109年會考英語科相當多元且靈活，考生作答時間分配至為重要，在少了聽力測驗下，閱讀測驗高分取得為考生程度高下立判的關鍵，考生平時單字熟悉度，文法句型掌握度，方能對會考閱讀題組上下文文意理解，才有辦法正確作答。

人數五年增一倍 6000名高中應屆畢業生重考

教育部最新調查顯示，107學年度高中應屆畢業生23.1萬人，有1.3萬人未升學、未就業，其中6000人是選擇補習或準備升...

汕尾國小畢業證書好特別 漂流木製伴人生乘風破浪

高雄市汕尾國小畢業生四月駕帆船挑戰航行百公里，今天師生一起親手打造木製專屬「守護海洋、夢想啟航」畢業證書。這張特別的畢業...

認同原民文化 屏北小清華原民班他將漢名改為族名

國立屏北高中小清華原民班今年邁入第11年，來自全國各地原住民學生到屏北高中就讀，日前大學個人申請總放榜，這群原住民學生歷...

會考2生未戴好口罩 確定不計分

今年國中會考因應新冠肺炎防疫設多項新規，兩名考生因沒戴好口罩引發爭議，儘管外界有聲音認為「小孩不乖，跟考試無關」，呼籲教...

新北考生沒戴口罩會考5科0分 專家：仍可錄取私立高中職

今年國中會考因應新冠肺炎防疫設多項新規，兩名考生因沒戴好口罩被記違規。全國試務會今天表示已決議，一名新北市考生五科不計分...

這所小學人手一本字典 教學生自己「挖寶藏」

「你今天翻字典了嗎？」別說是翻字典，許多人都已有好幾年沒拿筆寫字，往往遇到不會的問題，也相當倚賴手機。為了改變社會流傳這...

熱門新聞

大專生休學率創新高 每5位博士生就有1人休學

人數五年增一倍 6000名高中應屆畢業生重考

應屆畢業生注意！37所大學開課 可先修通識教育學分

111年學測推「卷卡合一」 師大附中段考超前部署

交大攜37校開線上通識課 助高三生銜接大學

政大詠春拳案處理挨批太慢 校方：最快6月中有結果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。