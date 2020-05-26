新北鶯歌工商 陶藝傳承設計與藝術搖籃

新北市立鶯歌工商位於藝術氣息的陶瓷之鄉，肩負陶藝的創新與傳承，是一所培育設計與藝術人才的搖籃、發展科技及創意能力的園地。在技職教育推展，舉凡全國性技藝、技能競賽、專題製作創意及科學展覽等競賽，都成績亮麗。

安排跨域選修學習

鶯歌工商歷年來榮獲教育部全國藝術教育貢獻獎、全國體育績優學校獎，也是新北市藝術之星、創客中心、體育重點學校。設有設計群「陶瓷工程科」、「廣告設計科」及「美術工藝科」；商業管理群「資料處理科」；電機電子群「資訊科」，也設技術型高中體育班及門市服務科等專業群科。

鶯歌工商歷年來榮獲教育部全國藝術教育貢獻獎、全國體育績優學校獎，也是新北市藝術之星、創客中心、體育重點學校。

在課程設計方面，全方位培育學生解決問題及迎接未來挑戰的能力，包含本科專業的跨域延伸與增廣、第二專長的初探與培養，以及對在地文化的了解與認同。

鶯歌工商透過跨域教師激盪，安排素養導向的跨域學習課程，如美術工藝科的「攝影實習」。

課程彙集教師、專家學者型塑素養導向學習，如二年級陶瓷工程科的「陶瓷手拉胚實作」、「陶瓷文創商品製作」；美術工藝科的「攝影實習」、「印刷實習」和「剪輯實習」；廣告設計科的「文字造型與版面編排實作」；資料處理科的「數位行銷實務」；資訊科的「物聯網實作」等課程，安排跨域選修課程。

導入「師徒制教學」

鶯歌工商導入「師徒制教學」採個別化教學，學生作品每年均參與鶯歌陶瓷博物館展出，成果豐碩深獲好評。

鶯歌工商表示，師資8成以上教師具有碩博士學歷，追求新知與提升教學，每年每師平均研習時數達60小時以上，高於教育部建議的18小時。教師專業社群發展熱絡，打破跨域群科界限，群策群力共同探討教學、自製研發教材。在輔導學生方面，不論就業、升學、技能檢定、各項競賽表現優異，成績斐然。

為使鶯歌地區陶瓷文化藝術能綿延不絕，該校導入「師徒制教學」已逾23年頭，與在地陶瓷及玻璃工藝產業人才緊密結合，由校內延伸到校外，採個別化教學，以學習完整的實務經驗。學生作品每年均參與鶯歌陶瓷博物館展出，成果豐碩深獲好評。近年來，師徒制延伸至美術工藝科的玻璃、珠寶金銀細工等實作課程。

推動海外教育交流

鶯歌工商推動國際教育交流參訪活動，辦理海外教育旅行，接待各國教育團體或國外師生，進行專業交流與群科體驗，拓展學生國際視野。在服務學習方面，藉由多元化的社團，進行社區服務。

鶯歌工商也輔導同學正確使用手機等3C用品，包括手機、平板、攝影機等各種3C產品，由學校訂製大型置物櫃統一管理，增進同學及師長良好的人際互動，若課程學習需要，也可領回以輔助學習成效。

新北市立鶯歌高級工商職業學校 廣告