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109會考英語科解析／補教名師挑戰 5分鐘完勝英語會考單題

聯合新聞網 / Yvonne老師／力宇教育
近21萬考生報名的國中會考今天第二天，考自然、英語。記者林俊良／攝影
近21萬考生報名的國中會考今天第二天，考自然、英語。記者林俊良／攝影

109年會考英語科相當多元且靈活，考生作答時間分配至為重要，在少了聽力測驗下，閱讀測驗高分取得為考生程度高下立判的關鍵，考生平時單字熟悉度，文法句型掌握度，方能對會考閱讀題組上下文文意理解，才有辦法正確作答。

力宇教育愛學霸Yvonne老師指出，今年第一部份單題單字題、文法題沒有過多刁鑽題目，建議同學在15分鐘內完成作答，以較為充足的時間35分鐘內來面對第二部份題組題，最後再用10分鐘檢查陷阱題或筆誤的情形，相信考生能取得不錯的成績。

考生關切的文法點重點，今年如同往年大致分布於第4-6冊。Yvonne 老師在考前一個月衝刺，歸納提醒必考文法點，這次完全命中；另也介紹題組題找出Topic Sentence的解題技巧，熟讀的同學們想必是自信滿滿地完成109年會考考題

Yvonne老師在本次挑戰5分鐘破解109英語會考單題的影片中，特別強調同學需注意第13與14題，第13題由於Johnson 女士不會知道接下來會還有電話打入，所以使用(B) another call came in 表達另一通電話又來了，大多數考生誤答(C) the next的the有指定的概念，語意不符。第14題題目We were so sure以過去時間表示確定Jerry 能將這份困難的工作完成得很好，故使用(D) would do來表過去時間對未來的推測，這也是歷年常考題，不可不知。

今年題組題文章主題多元貼近生活，閱讀測驗7篇，克漏字2篇，共26題來呈現，如群組對話、集點活動、隔水加熱巧克力，也考了時事新聞與跨領域的文章，如慕尼黑拒絕奧林匹克、阿拉斯加城市基瓦利納受全球暖化影響。

分析了109英語會考，明年的會考生您準備迎戰110會考了嗎？

Yvonne老師建議國二生在最後這一年，要好好學習第5冊必考文法重點，並加強複習第4冊的句型，每天也須安排複習單字，並搭配例句反覆練習，再進行考題演練。

閱讀類型考題的準備，平時關心時事新聞或周遭生活情境，大量涉略不同體裁、多元主題及跨領域的文章，理解文章上下脈絡，培養語感，也應該將英語融入生活經驗中，如此才能戰勝逐年生活化、實用化、多元化的會考文章。

此外Yvonne老師建議國二學生開始進行總複習課程，愛學霸國中英語總複習課程提供16個必考重點文法教學及4個單元的題組解題分析，更提供海量的單字、文法與題組的試題演練，讓你將以前學過但不熟悉的文法點學習透徹，如此才能在明年此時如願當上英語會考A++學霸！

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

會考 考題 學霸 109會考 國中教育會考

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