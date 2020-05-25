汕尾國小畢業證書好特別 漂流木製伴人生乘風破浪

高雄市汕尾國小畢業生四月駕帆船挑戰航行百公里，今天師生一起親手打造木製專屬「守護海洋、夢想啟航」畢業證書。這張特別的畢業證書，期許伴孩子在未來的學習與成長之路，可以揚帆乘風破浪；面對迷惑與未知的不確定性，能夠掌舵勇往直前。

汕尾社區位處高屏溪出海口，是高雄最南端的純樸漁村，隔著高屏溪跟東港遙遙相望，擁有美麗的月牙灣沙灘。汕尾國小今年有12名畢業生，學生龔恩潔的父親龔琮勝，正好是汕尾國小的木工教師，為了送給女兒及所有的畢業生不一樣的木製紀念品，突發奇想，利用汕尾風帆及漂流木，發揮創意與巧思讓孩子DIY製作自己專屬的、不一樣的「守護海洋、夢想啟航」畢業證書。

校長曾博建表示，木製畢業證書看似簡單，實則不然，光是要將木製帆布打薄拋光就耗費許多時間。製作的過程中，同時也培養孩子細心、耐心及思考的能力。

木工教師龔琮勝說，木製專屬畢業證書整個製作的過程中，必須要非常小心謹慎，稍有不甚就會受傷，也要會善加利用工具及小技巧，才可以事半功倍。螺絲可以取代榫接，但螺絲鎖進木板時，尤其是靠近邊緣的時候，就有可能把木板撐破。所以，最好先鑽一個洞，再鎖進螺絲，這樣會比較安全及穩固。

「過程才是最美好的回憶！」教務主任許明慈表示，這次的木製專屬畢業證書，是要讓孩子體會木工製作過程中觀察、思考及解決問題的辛苦。學生龔恩潔表示說，嘗試過許多失敗的經驗後，大家盡心合力完成了木製專屬畢業證書，雖然有汗水與疲憊，但大家都樂在其中。