會考2生未戴好口罩 確定不計分

今年國中會考因應新冠肺炎防疫設多項新規，兩名考生因沒戴好口罩引發爭議，儘管外界有聲音認為「小孩不乖，跟考試無關」，呼籲教育部慎重處理，但全國試務會昨表示已決議，一名新北市考生五科都不計分，另一台北市考生一科不計分。升學輔導專家說，基北區高中職招生名額遠多於考生人數，即便多科無分數，至少能錄取私立高中職。

五月十六、十七兩日舉行的國中會考共考六科，全國試務會統計，一名新北市考區考生除社會科外，共五科考試期間口罩沒戴好；另有一名台北市考區考生在英文科考試期間摘下口罩趴在桌上。

違規決議先由各地區試務會舉行，確認違規樣態後提報全國試務會做最後決議。新北市教育局長張明文說，新北試務會五月十八日就開完會，提報中央複審。

主辦會考的台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭昨說，全國試務會已決議兩生口罩沒戴好都屬故意，且經勸導後不調整，按規定不予計分；由於是明顯故意行為，且人數少，此案並未討論太久。

升學輔導專家、新北市康橋國際學校課程總監卓意翔說，違規考生若參加基北區公立學校優先免試入學、免試入學等管道，恐因會考分數太低受影響。但基北區招生名額遠多於考生，多科無分數，一定還有學校念。私立學校優先免試入學完全不看會考成績，該生循此管道入學就不受影響。

至於外界爭論不戴口罩就零分，處分恐太嚴苛。全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉說，今年規定戴口罩是基於防疫，但考場設多項配套措施，口罩汙損可直接更換，監考人員也會協助。仍不配合佩戴應屬故意，試務單位列入違規是合理之舉。

新北市教育產業工會理事長黃耀南則說，他同意考生應遵循今年的防疫規定應試，但五科零分等於只有學費較高的私立學校念，仍受影響。他建議試務單位多關照考生是否有特殊需求、符合特殊考生身分，或許能避免連續多科違規情事。