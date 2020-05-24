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自然專長國小教師 僅0.4％

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
據統計，二○一八年有加註自然專長的小學教師僅五○四人，占所有小學教師的百分之零點四。 圖／聯合報系資料照片
據統計，二○一八年有加註自然專長的小學教師僅五○四人，占所有小學教師的百分之零點四。 圖／聯合報系資料照片

我國選讀科學和科技領域的大學生，近十年來減少十一萬人左右，學者直言，養成科學人才應從小學開始扎根。但據教育部師資培育年報，二○一八年，有加註自然專長的小學教師僅五○四人，占所有小學教師的百分之零點四，比例明顯偏低，建議政府應有效增加具自然專長的小學老師。

根據教育部統計，選讀科學、科技領域的大學生，近十年來的占比下滑了七個百分點。台師大科教所教授邱美虹表示，小學是適合扎根科學教育的階段，尤其小學生沒有升學壓力，能帶著「問號」看世界，上國中後易變成「句號」。若要養成科學人才，小學階段首重觀察力培養，到國中邁入理論建構，高中階段練習解釋科學現象。

二○一八年教育部統計，全台加註自然專持的小學教師僅五○四人，換算下來，平均每二五○名教師中，僅一人加註自然專長；反觀加註英語和輔導專業的老師都超過兩千人。

邱美虹說，小學音樂課都是聘專業老師，自然也是專業學科，要引導學生觀察並找出自然現象規律，相當仰賴專業教學能力，否則恐變成「看」現象。

教育部國教署表示，已委託彰師大辦理全國國中小科學教師探究課程設計與執行能力提升計畫，引導教師進行探究課程的設計，另委託台師大辦理加強中小學操作自然科課本實驗計畫。

教育部 台師大 大學生 自然科

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