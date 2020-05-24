會考自然科 出現城鄉差距

一○八課綱強調探究與實作，光國中自然科實驗課要占三分之一，今年會考也納十一題實驗題，若沒進實驗室根本很難答題。但有國中老師表示，新課綱自然課時數減少，每周安排三次實驗就已經算多；實驗設備也有城鄉差距，要落實實驗課恐怕有難度。教育部表示，已補助各地方政府，預計一○九學年陸續到位。

國中會考自然科，包括理化、生物和地科等三部分，今年共十一題實驗情境題入題，其中包括輪軸裝置、彈簧秤讀數、電路裝置、凹透鏡成像、水溶液酸鹼值等。

自然科解題老師直言，若考生曾進過實驗室，實際操作過器材，使用過量測工具，有助將讀取資料轉成有用資料，更利答題。

不過，台中市忠明國中理化老師賴志忠說，一○八課綱新增跨學科等彈性課程，理化和生物都從原本的每周四節課，減為三節課，再加上授課會遇連續假期、段考等，以他自己為例，每學期也只帶學生進實驗室三、四次，且有些偏遠學校幾乎無實驗課，實驗設備也有城鄉差距。

此外，賴志忠也提到，實驗課較難管理秩序，有老師認為在一般教室裡，用「講授」實驗的方式，較有紀律和效率，學生成績也沒因此往下掉，不太會調整教學；此外，實驗課要讓學生真正學到探究能力，而不只是動手玩器材，老師的引導教學能力也很重要。

台師大學科教所教授邱美虹表示，國內中學沒有專責的實驗室管理員，老師若要帶實驗課，需自行調配藥品等教材，備課費時，降低老師授課意願，建議政府投資這筆人事預算。

教育部國教署表示，已補助各地方政府辦理「提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫」，一○九學年設備將陸續到位，鼓勵各校盤點動手做實驗所需設備，向政府申請並建立清冊，進行設備運用、管理及定期盤點，以利補充或調整。

不過，全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁說，截至去年為止，除六都外，其他縣市幾乎沒有申請，且各縣市教育局處沒規定實驗課要怎麼開，也沒有具體的成果檢核機制，很難讓國中動起來。