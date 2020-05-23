螺絲起子國際學生創作影展競賽 崑山科大4部作品獲獎

聯絡簿是教師與家長溝通的管道，也是學生向師長訴說心事的園地，常有許多趣事發生。有位媽媽在臉書曝光兒子的生活札記常出現「文言文抱怨文」，笑稱他前世可能是古代詩人，網友也笑讚兒子太有才，莫非是「古代穿來的？」

2020-05-22 14:30