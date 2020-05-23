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螺絲起子國際學生創作影展競賽 崑山科大4部作品獲獎

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
影展崑大入圍者與出席來賓合照。圖／校方提供
影展崑大入圍者與出席來賓合照。圖／校方提供

崑山科大視訊系參加第15屆螺絲起子國際學生創作影展競賽，下午校方公告成果，視訊系周嘉賢執導的「文差」獲大專短片金螺絲獎，「夏日彼方」、「倉居者」並列銅螺絲獎；動畫「ZERO」贏得大專動畫組銀螺絲獎。影展21日頒獎，本屆近百部學生作品參賽僅25部影片入圍，崑大4部得獎表現優異。

螺絲起子國際學生創作影展競賽今年邁入第15屆，是南台灣最大國際學生影展，作品來自世界各地。校方表示，期待影展能幫助國內學生導演將作品推向國際，不過今年受到新冠肺炎疫情影響，競賽改以線上直播方式舉行。

本屆影展競賽評審團隊陣容堅強，決審邀請資深金馬獎攝影師廖本榕教授、金馬獎最佳音效得主曹源峰副教授、崑大視訊系系主任胡佩芸、資深影展策展人王耿瑜監製、台灣動畫導演張晏榕監製。

大專短片組金螺絲獎「文差」，銘傳大學廣電系蘇柏睿導演「阿龍的金海當舖」獲銀螺絲獎，崑大視訊系張立鴻導演「夏日彼方」與同系的張雅嬋導演「倉居者」則並列銅螺絲獎。

大專動畫組台灣藝術大學多媒體動畫藝術系劉靜怡導演「綻放之種」榮獲金螺絲獎，崑大視訊系劉傳鈺導演「ZERO」獲得銀螺絲獎，台南藝術大學動畫藝術與影像美學所動畫藝術組陳奕廷導演「歲歲平安」則獲得銅螺絲獎。高中職不分類組受疫情影響，件數較往年減少，高雄市中華高級藝術職業學校影劇科表現優異，包辦所有獎項，大眾傳播組曾嘉邦導演「永遠的五歲」榮獲金螺絲獎，洪彩恩導演「如果沒有海」獲得銀螺絲獎，盧賢庭導演「情緒氣球」則獲得銅螺絲獎。

動畫 疫情 新冠肺炎

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