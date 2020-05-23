三民國中轉型公辦民營學校 宜花東首間實驗中學

花蓮縣政府和誠致教育基金會簽約，將從109學年度起，三民國中將轉型宜花東第一間公辦民營實驗中學。教育處長李裕仁今天指出，著重混齡、數位化教學，作為偏鄉小校參考模式。

李裕仁指出，玉里鎮三民國小是花蓮縣內第一間KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）公辦民營實驗學校，3年前委託誠致教育基金會經營，以品格教育為基礎，採差異化教學，讓學生願意自主學習，整體學力檢測擠進縣內前段班，經過專案評估等程序，縣府決定將讓鄰近的三民國中也跟進轉型。

李裕仁指出，受到少子化影響，小校數量年年增加，教學現場需要師資教學聯盟，三民國中的轉型，也帶動轄區4個國小教學策略聯盟，老師們跨校備課，減少學習落差；國中端也採大量混齡及數位化教學，作為小校的參考。

不過，三民國中轉型前也遇到當地家長、現任教職員反彈，擔憂孩子跟不上市區學生，學校發展多年的棒球隊也會消失，也有老師憂心教學負擔多，憂心沒頭路。

李裕仁解釋，經過多次說明會、公聽會，也消弭這些疑慮，致教育基金會教學緊扣108課綱，也同意只要現職老師、代理老師願意留下都會繼續聘用，三民國中體育班、棒球隊也會延續不中斷。

三民國中全校113名學生、6班，轉型後，每班招收不超過30名學生，維持各年級1班體育班，能幫助學生透過提升品格與基本能力，促進全人發展。