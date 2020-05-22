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北市畢旅優先考量不住宿行程 長安國小行程改當日往返

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，北市今天公布學校舉辦畢業典禮、畢業旅行指引原則，其中畢旅建議各校優先考量當日往返行程，北市長安國小也因此改變畢旅行程，3天2夜住宿行程就改為2天不住宿行程。記者翁浩然／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，北市今天公布學校舉辦畢業典禮、畢業旅行指引原則，其中畢旅建議各校優先考量當日往返行程，北市長安國小也因此改變畢旅行程，3天2夜住宿行程就改為2天不住宿行程。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，北市今天公布學校舉辦畢業典禮畢業旅行指引原則，包含畢典採實名制、避免有飛沫疑慮的表演、部分或完全限制外賓參加；畢旅則建議各校優先考量當日往返行程，其他還有同班學生搭同一輛車等原則，若必須住宿也有防疫原則有遵守；北市長安國小也因此改變畢旅行程，3天2夜住宿行程就改為2天不住宿行程。

長安國小校長嚴淑珠表示，原本規畫4月辦理畢業旅行，但考量疫情影響，開學就邀集家長、老師開會，修正畢業系列活動，畢業旅行原3天2夜改為2天不住宿，到桃園的旅行內容有稍微更動，2天活動當天來回，1夜則在學校安排營火晚會，讓孩子盡興遊玩，正在調查學生參加意願。

畢業典禮部分，嚴淑珠說，已經確定是1名學生只能1名家長來參加，採實名制、梅花座，地點在室內的演藝廳，其他也透過直播方式，讓家長在家中可以觀賞畢業典禮；若防疫政策有變更，會再考慮進一步開放家長參加，雖然開始防疫後就限制家長進入校園，但家長配合度高，也讓校內防疫至今都能做好。

對於家人可能無法全員來參加畢業典禮、還需戴口罩，長安國小六年級生表示，現在網路發達，錄製影片也可以看到，她不會覺得可惜，且雖有戴口罩，但眼睛會露出來還是認得出是誰，戴口罩拍照沒差多少。

學生表示，原本以為這次可能會沒有畢業典禮，畢業旅行，沒想到有兩天校外教學，還有營火晚會，原本難過的心情又開心起來，跟朋友畢業前還能有歡樂、國小最後的時光可以回憶；之前還一直盼老天爺讓疫情趕快結束，好能參加畢業旅行。

畢業旅行 畢業典禮 疫情

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