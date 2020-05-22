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台東豐田國中踢下校史首冠 克難球場將翻新

中央社 / 台東縣22日電

獲得今年中等學校足球聯賽冠軍的台東縣豐田國中，練習用的克難球場凹凸不平，讓人心疼。立委劉櫂豪向體育署爭取新台幣4000萬元將換成人工草皮。

成軍4年多的台東縣豐田國中在今年4月拿下108學年HFL中等學校足球聯賽11人制國男組冠軍，他們練球場地也意外曝光，不僅未達11人制標準球場，同時凹凸不平，讓外界心疼。

劉櫂豪從去年就積極爭取經費補助，希望改善球場，讓學生有更完善練球場地，同時保護學生安全。

劉櫂豪今天邀集教育部體育署長高俊雄、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、台東縣議員黃治維共同前往豐田國中會勘。

劉櫂豪表示，豐田國中足球隊近年在全國中等學校國中男生組11人制足球聯賽中屢創佳績，今年更勇奪隊史首冠，球員的努力與拚勁值得嘉勉。但學校足球訓練場地與設備不足，以及現有自然草皮場地養護不易且凹凸不平，容易造成球員受傷，令人相當心疼。

劉櫂豪表示，為能讓豐田國中師生有更完善的訓練場地，自己持續向中央爭取補助，去年8月總統蔡英文到豐田國中關心足球隊，也向總統提出要求，建置人工草皮11人制標準足球場，讓豐田國中的師生不必再為訓練場地四處奔波忍耐。

高俊雄今天視察後，當場允諾補助4000餘萬元經費，改善豐田國中足球場。

高俊雄表示，學校在培育人才上有很好的表現，球隊的努力和成績大家也都看到，教育部也都非常支持。對於這次豐田國中所提報的計畫，已請示部長，將全力協助豐田國中設置更完善的訓練場地，培育更多優秀的選手。

豐田 足球 劉櫂豪

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