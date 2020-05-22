快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超強國二生愛用「文言文抱怨」 網友驚豔：穿越時空來的？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽曝光國二兒子用文言文在生活札記上抱怨弟弟。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一位媽媽曝光國二兒子用文言文在生活札記上抱怨弟弟。 圖／翻攝自「爆怨公社」

聯絡簿是教師與家長溝通的管道，也是學生向師長訴說心事的園地，常有許多趣事發生。有位媽媽在臉書曝光兒子的生活札記常出現「文言文抱怨文」，笑稱他前世可能是古代詩人，網友也笑讚兒子太有才，莫非是「古代穿來的？」

聯絡簿上每日的生活札記，應該是國中生們共同的記憶，每天都要絞盡腦汁想題材，有時內容太廢還會成為導師的快樂泉源。有位媽媽表示，自家國二的兒子常在生活札記裡寫抱怨文，而且是用「文言文」來抱怨，讓她覺得非常有趣，懷疑兒子根本是古代詩人投胎，並順手曝光一篇札記。

「返厝似至水深處，無處棄之。舍弟閒置於椅，正是無所事事之謂也；喚，無動於衷；不易使其立，家嚴後至咱旁，使其坐，使我做。二者如此之劣，不曉炸吾何時？」文章生動地抱怨明明弟弟閒閒沒事坐在一旁，叫他做事動都不動一下，最後爸爸來了竟然叫他去做，讓弟弟繼續坐著就好，令他非常不滿。

流暢文筆也讓網友交口稱讚「好可愛，太有才了」、「好強啊」、「太強了，現在年輕一輩的很少會看會寫文言文」、「老爸偏心吼」、「我家兒子都隨便寫幾個字應付老師」、「感覺這孩子平常在家如果頂大人的嘴，恐怕大人常常會聽不懂，還以為是被誇」，更表示兒子可能是「穿越時空來的」。

而老師在看完抱怨後，回文安慰他「因為你是哥哥，他們相信你會做得更好」，不過全用英文回覆，也讓網友笑翻，「一個文言文，一個英文，老師神回」、「這兩個的對話，時空交錯外，還是中英文，厲害了」、「用文言文抱怨，老師用英文回，真是寶一對」。

文言文 聯絡簿 國中生

延伸閱讀

「超前已讀」天兵家長一口氣簽完聯絡簿 笑翻網友

感動！嘉義國中生發起全班做150包餅乾 送醫護人員致謝

兒子自爆「每天搭百萬名車上學」 真相曝光網笑：超有才

兒聯絡簿曝「手被門夾但只顧看正妹」爸傻眼 網全笑噴：真男人！

相關新聞

拍畢業照禁止拿下口罩？ 新北教育局：可不戴但禁交談

新冠肺炎在國內疫情趨緩，新北市今天宣布，室內場館辦理畢典不受室內100人、室外500人的人數限制，家長可參加。但新北市議...

超強國二生愛用「文言文抱怨」 網友驚豔：穿越時空來的？

聯絡簿是教師與家長溝通的管道，也是學生向師長訴說心事的園地，常有許多趣事發生。有位媽媽在臉書曝光兒子的生活札記常出現「文言文抱怨文」，笑稱他前世可能是古代詩人，網友也笑讚兒子太有才，莫非是「古代穿來的？」

中一中校長遴選「出缺」 報名者校內104票「均不支持」

台中一中校長陳木柱今年任期屆滿，今天進行校長遴選。2位報名者霧峰農工校長江耀宗、台中家商校長林怡慧雙雙落馬，教育局已公告...

北市畢旅優先考量不住宿行程 長安國小行程改當日往返

新冠肺炎疫情趨緩，北市今天公布學校舉辦畢業典禮、畢業旅行指引原則，包含畢典採實名制、避免有飛沫疑慮的表演、部分或完全限制...

他憂學生沉溺手機組隊研發機器人 企業捐款贊助支持

嘉義市蘭潭國中生活科技教師楊元彰，憂心學生沉溺手機，帶學生組成「科技隊」開發機器人課程、訓練參賽，因經費不足，經常四處籌...

南女遇上雄女 科技氣味與文化氣味迸出火花

台南女中今年開了「記憶的氣味」課程，教導學生用科技把氣味轉化成數據，進行分析；高雄女中也開了門「老鹽埕的記憶之味」課程，...

熱門新聞

大學生紓困金急喊卡 教育部：沿用既有助學方案

血汗兼任教師 鐘點費5年漲25元…不如零工族

醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

教部紓困強碰急難紓困金？ 衛福部：原則不得重複請領

國中會考2生未戴口罩 心測中心：確定不計分

台南學力檢測從小五延伸到中年級 超前部署提升學習力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。