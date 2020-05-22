超強國二生愛用「文言文抱怨」 網友驚豔：穿越時空來的？

聯絡簿是教師與家長溝通的管道，也是學生向師長訴說心事的園地，常有許多趣事發生。有位媽媽在臉書曝光兒子的生活札記常出現「文言文抱怨文」，笑稱他前世可能是古代詩人，網友也笑讚兒子太有才，莫非是「古代穿來的？」

聯絡簿上每日的生活札記，應該是國中生們共同的記憶，每天都要絞盡腦汁想題材，有時內容太廢還會成為導師的快樂泉源。有位媽媽表示，自家國二的兒子常在生活札記裡寫抱怨文，而且是用「文言文」來抱怨，讓她覺得非常有趣，懷疑兒子根本是古代詩人投胎，並順手曝光一篇札記。

「返厝似至水深處，無處棄之。舍弟閒置於椅，正是無所事事之謂也；喚，無動於衷；不易使其立，家嚴後至咱旁，使其坐，使我做。二者如此之劣，不曉炸吾何時？」文章生動地抱怨明明弟弟閒閒沒事坐在一旁，叫他做事動都不動一下，最後爸爸來了竟然叫他去做，讓弟弟繼續坐著就好，令他非常不滿。

流暢文筆也讓網友交口稱讚「好可愛，太有才了」、「好強啊」、「太強了，現在年輕一輩的很少會看會寫文言文」、「老爸偏心吼」、「我家兒子都隨便寫幾個字應付老師」、「感覺這孩子平常在家如果頂大人的嘴，恐怕大人常常會聽不懂，還以為是被誇」，更表示兒子可能是「穿越時空來的」。

而老師在看完抱怨後，回文安慰他「因為你是哥哥，他們相信你會做得更好」，不過全用英文回覆，也讓網友笑翻，「一個文言文，一個英文，老師神回」、「這兩個的對話，時空交錯外，還是中英文，厲害了」、「用文言文抱怨，老師用英文回，真是寶一對」。