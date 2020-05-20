影／學習障礙邊緣生拒求學 一門技藝課讓他找到升學路

南投縣國姓國中三年級邱聿愷、龎羽崧曾是放棄學習的孩子，只想混畢業讓學校撿，邱更因是學障邊緣生，排斥求學曾想輕生，未料一門電機技藝課，讓他們找到升學方向，甚至勇奪國中技藝競賽第一、二名，能驕傲說出「現在是我選學校」。

邱聿愷因父親罹癌病逝，全靠母親幫人種香菇養他和妹妹，家境清苦，學習之路又不太順遂，校方表示，邱的學習動力異常低落，甚至產生排斥，經鑑定發現他在學習障礙邊緣，未能納入特殊教育成最底層的一般生，成績差就越讀越沒興趣。

邱也坦言，書怎麼讀都讀不好，考試也考不好，覺得人生沒意義，從國小起就不斷有不好的念頭，翹課、逃學拒絕求學，甚至站在學校樓頂被勸阻，國二時在老師、家人呼喚，逐漸接觸技藝學習，才漸漸收斂，甚至找到求學方向。

「看書很無聊，不喜歡。」同樣來自農業家庭的龎羽崧則說，對於書本真的沒興趣，上課就是放空等下課，穩穩的混到畢業，反正仍會有學校把他撿走，直到國三開始上水電配線等電機與電子課程，突然覺得學習的世界變得不一樣。

邱、龎2人均提到，一開始想說技藝課就玩玩，沒想到，動手實作水電配線比讀書有趣，玩出興趣後被選為技藝賽選手，努力練術科題目，也惡補學科，意外獲得電機電子群前2名佳績，現在他們能選學校升學，想錄取台中高工、霧峰農工。

國姓國中校長林家如說，家長在意兒女升學和未來出路，盼孩子能有好成績，但盲目讀書不見得是最好選擇，只要願意學習技藝，像邱、龎一樣透過競賽技優考取想要的學校，讓孩子拓展自身喜愛的領域，未來同樣能有不錯發展或好的出路。