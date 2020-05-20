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聽障國小生盧柏鈞釋糾結 體育和公益表現獲總統教育獎
彰化縣三潭國小學童盧柏鈞從出生到7個月大，都發不出有意義的聲音，父母原以為是俗語說「大隻雞慢啼」，帶到醫院檢查，赫然發現愛子罹患先天性聽障；裝置人工電子耳之後的盧柏鈞接受語言治療，並發展體育專長，樂觀向上的表現獲得2020總統教育獎。
盧柏鈞活潑好動，上小學後，最喜歡體育課，追、趕、跑、跳樣樣行，小三被選入三潭國小田徑賽，磨練體育競賽技巧，去年得到適應體育田徑賽小男組C組60公尺、立定跳遠的雙料冠軍。
「我熱愛跑步，教練嚴格要求與魔鬼般訓練，我都甘之如飴而且樂在其中。」盧柏鈞說，最近3年，他代表學校參加多項田徑比賽，很幸運地得名，激勵也振奮了他。
回望成長的路，他感謝爸媽照顧，帶他遍訪名醫，看盡跟治療聰障有關的資料，只要有助恢復聽力，一定積極配合。盧柏鈞一歲多裝置單側人工電子耳，由媽媽陪伴到台中做長期的聽力治療，早療使他的口語和聽力復原得非常良好，或許聽障招致異樣眼光，比一般孩子來得辛苦一些，但他逐漸釋懷，不再為聽障而糾結。
三潭國小校長蕭明輝說，盧柏鈞以己之不便度他人之心，協助創世基金會「順手捐發票，救救植物人」募發票活動，課後幫父母做家事、做自家燒烤店的雜務，十分孝順。
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