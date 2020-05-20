教甄爭議 查出萬芳高中諸多缺失

萬芳高中地理科教甄爆爭議，北市教育局派員調查，昨日公布初步調查結果，發現校方有諸多缺失。包含教務處未收取委員個人評分表、成績計算有誤、試教口試委員程序外接觸，教育局予以糾正，已請學校重開教評會，後續將追究校方責任。

萬芳高中地理教師廖振順日前在臉書貼文，學校教師甄選一八○人報考九人入複試，五位試教委員（包含廖）盡責打分數，學校卻公告錄取「從缺」，他無法說出非權責所及的「內幕」，痛心老師權益被踐踏；發文引發社會關注，甚至後續又有幾所高中被披露，上百位報考老師甄試，結果無人錄取。

教育局表示，近日赴學校調查，訪談學校相關試務工作人員、甄試委員及教評會委員後，發現諸多缺失。缺失包含教務處未收取甄試委員個人評分表、成績計算有誤、評分表成績修改處未核章或簽名、低於評分標準者未加註理由、未設定評分向度、試務工作未結束前，試教與口試委員有程序以外之接觸等，均已影響評分公正性。

教育局說，基於主管機關立場，將予以糾正，已請學校儘速重開教評會審議，後續將檢討學校責任，包括教務處、人事室、校長；其中校長由教育局考核，其餘教師由學校召開教師成績考核會，依情節輕重處理。

至於是否重辦地理科教甄？教育局表示，僅能要求教評會重開，討論因應方案，重辦甄選確實是一個方案，但不能幫學校決定。