彰縣北斗國中天文台啟用 觀日追星

聯合報 / 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣政府補助北斗國中興建圓頂天文台昨啟用，配置有直徑13公分大口徑折射式望遠鏡，白天可觀賞太陽，晚上可欣賞燦爛星空。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府補助北斗國中興建圓頂天文台昨啟用，配置有直徑13公分大口徑折射式望遠鏡，白天可觀賞太陽，晚上可欣賞燦爛星空。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府推動縣內天文教育，補助北斗國中興建圓頂天文台，及智高公司也贊助設置機關王教室，彰化縣長王惠美昨天主持啟用典禮時表示，縣府為了平衡彰化南北教育資源，將天文台設在北斗國中，希望能有更好的學習場域，讓學生藉由接觸浩瀚宇宙，有更開闊的心胸並親近大自然。

王惠美表示，學生對滿天星空及天文景象充滿好奇，希望設置天文台可以讓孩子們更加認識廣大的世界，而且南彰北斗相較於北彰比較沒有光害，北斗國中也和北斗七星讓人有聯想，且北斗國中擔任彰化縣自然領域輔導團國中召集學校，負責推廣自然領域教學。

縣府補助北斗國中350萬經費興建天文台，配置有直徑13公分大口徑折射式望遠鏡，搭配赤道儀、遠端數位系統，可自動追焦與觀測，白天可觀賞太陽，晚上可欣賞燦爛星空。

智高公司贊助興建的機關王智慧教室，結合自然科學原理與實作，透過跨域結合將機關王教學融入天文科學教育，師生利用積木創作天文望遠鏡模型、太空站模型以及能遙控的月球探險車，並以天文星體為主題設計創意積木牆，以有趣方式將課程知識轉化為創意作品。

王惠美

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