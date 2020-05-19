狂！潘芊穎讀普通班「不普通」 7校音樂系榜首

潘芊穎在師大附中唸普通班，媽媽音樂薰陶下，從小就有不錯的音樂底子，各類競賽一路過關斬將，最近大學放榜，她考上七所國立大學音樂系中提琴組榜首，還是台灣唯一拿全額獎學金，錄取新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的學生，回憶起前些日子的魔鬼訓練，她仍心有餘悸。

媽媽是大學音樂系副教授，爸爸是國小校長，潘芊穎五歲開始跟媽媽學鋼琴，高中以前都讀音樂班，主修鋼琴、副修中提琴。考高中那年，她高分錄取師大附中音樂班，同時也考取師大附中普通班，為能豐富學習經驗，潘芊穎跌破眾人眼鏡，選擇去讀普通班，但她從未放棄音樂。

即使普通班課業繁忙，她仍與音樂班好友合組弦樂四重奏，每天都趕著吃午餐，把握午休時間衝去空教室練琴，比賽前還額外挪時間團練，皇天不負苦心人，去年他們勇奪全國音樂比賽「弦樂四重奏」第一名。

有了團練經驗，每次與團員討論音樂、曲調，都讓潘芊穎對音樂詮釋有不同看法，甚至讓她轉換人生目標，把中提琴改為主修，成為樂團中提琴手的夢，也在她心中悄悄萌芽。

成為多所國立大學音樂系榜首，潘芊穎回憶，起初想直衝德國深造，去年10月才在家人建議下，決定報考國內學校，由於必考「音階」，許多中提琴手都是從小打底，她靠著後天努力，每天放學後閉關苦練，練到鄰居都來敲門，拉琴拉到手受傷，一度陷入低潮，後來成功突破心魔，拿下豐碩成果。

至於潘芊穎的德國音樂夢，在她準備國內考試時同步上演，當時她不僅要顧好課業，同時還要學德文，準備應考曲目，代辦也都已經處理好，卻卡在疫情讓她無法如期出行，讓她非常遺憾。