大雨操場就變游泳池 新北讓學校變海綿

新北三重高中曾因強降雨造成學校操場成了游泳池，校後門的重安街也淹水難以通行，新北水利局在三重高中內增設雨水貯槽，能滯洪水量3000噸，另外三重的新北高中也正進行透保水工程，未來也能滯洪水量6000噸，讓新北校園宛如海綿能面對極端氣候。

新北水利局長宋德仁説，三重高中在2017年6月2日因時雨量達85毫米，造成校園操場淹水，另外去年8月三重高中校後門的重安街，也因連續3個10分鐘內分別降下19.5、24.5、20毫米的雨量，同樣造成道路淹水。

宋德仁指出，三重高中與重安街都屬於局部地勢低窪處，導致短延時強降雨發生時，排水系統無法負荷而出現水災，因此改造三重高中操場，包含雨水貯槽、花園地表、綠地、側溝等，能滯洪水量3000噸。

另外校後門的重安街，也新設集水井進行主體排水改善，另外也新設管徑600毫米2支排水涵管，連接重安街的既有排水箱涵進行排水，宋德仁説，除了學校有滯洪能力外，也能快速將水排出，就能漸緩路面溢淹問題。

新北水利局指出，每次颱風或豪雨來襲，暴雨狂炸大淹水，地漥地區居民飽受淹水之苦，除了三重區的三重高中、新北高中外，汐止金龍國小也都進行透保水工程，另外新建案面對豪雨也要有滯洪功能，未來新北面對強降雨有140萬噸的滯洪量。

宋德仁説，新北針對過去多個易積淹水地方，已透過工程改善，但面對極端後不可能做到完全無積水，不過改善排水設施能在短時間內排水，降低對民眾的影響。