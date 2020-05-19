快訊

最狂私校！華梵大學9月起全校免學費 每年恐少收1億元

梅雨來襲！當心5種「梅雨病」攻擊你身體4個部位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨操場就變游泳池 新北讓學校變海綿

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
三重高中在2017年6月2日因時雨量達85毫米，造成校園操場淹水。圖／新北水利局提供
三重高中在2017年6月2日因時雨量達85毫米，造成校園操場淹水。圖／新北水利局提供

新北三重高中曾因強降雨造成學校操場成了游泳池，校後門的重安街也淹水難以通行，新北水利局在三重高中內增設雨水貯槽，能滯洪水量3000噸，另外三重的新北高中也正進行透保水工程，未來也能滯洪水量6000噸，讓新北校園宛如海綿能面對極端氣候。

新北水利局長宋德仁説，三重高中在2017年6月2日因時雨量達85毫米，造成校園操場淹水，另外去年8月三重高中校後門的重安街，也因連續3個10分鐘內分別降下19.5、24.5、20毫米的雨量，同樣造成道路淹水。

宋德仁指出，三重高中與重安街都屬於局部地勢低窪處，導致短延時強降雨發生時，排水系統無法負荷而出現水災，因此改造三重高中操場，包含雨水貯槽、花園地表、綠地、側溝等，能滯洪水量3000噸。

另外校後門的重安街，也新設集水井進行主體排水改善，另外也新設管徑600毫米2支排水涵管，連接重安街的既有排水箱涵進行排水，宋德仁説，除了學校有滯洪能力外，也能快速將水排出，就能漸緩路面溢淹問題。

新北水利局指出，每次颱風或豪雨來襲，暴雨狂炸大淹水，地漥地區居民飽受淹水之苦，除了三重區的三重高中、新北高中外，汐止金龍國小也都進行透保水工程，另外新建案面對豪雨也要有滯洪功能，未來新北面對強降雨有140萬噸的滯洪量。

宋德仁説，新北針對過去多個易積淹水地方，已透過工程改善，但面對極端後不可能做到完全無積水，不過改善排水設施能在短時間內排水，降低對民眾的影響。

新北三重高中曾因強降雨造成學校操場成了游泳池，校後門的重安街也淹水難以通行，新北水利局進行排水工程改善。記者王敏旭／攝影
新北三重高中曾因強降雨造成學校操場成了游泳池，校後門的重安街也淹水難以通行，新北水利局進行排水工程改善。記者王敏旭／攝影

新北 淹水 德仁

延伸閱讀

侯友宜跟吳鳳尬撩妹話術 2人竟不約而同寫這句

跟進開放八大行業？ 侯友宜：新北暫不考慮

玉山盃／明開打 新北、桃園「雙城齊謀」

新北行動書車進偏鄉 機器人說故事

相關新聞

大雨操場就變游泳池 新北讓學校變海綿

新北三重高中曾因強降雨造成學校操場成了游泳池，校後門的重安街也淹水難以通行，新北水利局在三重高中內增設雨水貯槽，能滯洪水...

嘉市民生國中推無痕飲食 奪教育部競賽全國第一名

嘉義市立民生國中學生賴鼎元、羅筑月、鄭閔方、邵韵荃實踐環境教育，歷經一年扭轉全校學生浪費食物的觀念，零廚餘和垃圾的「無痕...

影／疫情解封 台南4小學戶外定向越野教學收穫多

新冠肺炎疫情趨緩，台南後壁樹人國小配合「世界定向日」，今邀集聯盟學校土庫、重溪、通興國小共50名學生，齊聚台糖後壁烏樹林...

影／北斗國中設天文台 學生幸福看星辰

彰化縣政府推動縣內天文教育，補助北斗國中興建圓頂天文台，及智高公司也贊助北斗國中設置機關王教室，今天彰化縣長王惠美主持啟...

校園英雄榜／金城國中辛靜宜 全國演說特優

金門縣金城國中今年在國語文競賽表現亮眼，其中以甫在全國演說比賽項目奪得特優的907班學生辛靜宜表現最出色，辛靜宜今年以「...

堅強面對父母雙亡 莊子瑋獲總統教育獎

2018年夏季西濱快速道路油罐車車禍，帶走彰化縣竹塘國中學生莊子瑋的父親，去年10月腫瘤讓莊子瑋失去母親。不到一年就要國...

總統教育獎／顱顏不全女孩 「想用歌聲帶來快樂」

高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯患先天眼裂與唇裂顱顏不全，左眼無法閉合、左鼻孔也無功能，她與阿嬤陳欣慈相依為命生活，...

官田國中學生種高麗菜 採收作水餃送給醫護打氣

台南市官田國中學生採收校園種植的高麗菜，商請官田區農會家政班協助，搭配其他食材包水餃，水餃煮熟今天中午前送到麻豆新樓醫院...

畢業季徵才 開南商工校友開職缺造福學弟妹　

畢業季即將來臨，疫情衝擊各行各業，不少社會新鮮人提早登記求職。北市就業服務處網羅90家廠商，開出4314個職缺，平均薪資...

NG不重錄！ 武陵高中畢業音樂會明天線上首播

受新冠肺炎疫情影響，桃園市武陵高中音樂班原本要在中壢藝術館辦理畢業展演，後改回校內辦理，又因室內集會不得超過100人而喊...

滿8年才能領／偏鄉久任獎金 留得住教師？

為降低偏鄉師資流動率，立法院2017年12月8日通過「偏遠地區學校教育發展條例」，明定發給偏鄉教師久任獎金，但子法延宕近三年，近日總算完成修法。但根據新法，教師須於母法實施日起在偏校服務滿八年以上，才符合久任獎金年資，換言之，至少五年後才可能發出首筆久任獎金。

「故宮」搬進國小廁所耗資300多萬…入口寫出恭、雪隱 學生：掃廁所像掃宮殿

新北市去年起推動「4KR(skr)如廁好清新」，預計4年內投入6億元，改善1000間校園廁所，板橋區埔墘國小八德樓廁所整...

熱門新聞

最狂私校！華梵大學9月起全校免學費 每年恐少收1億元

教師聘任爭議 台師大校長教授互控

教師介聘互調 竟傳要百萬紅包

大學校園陸續開放 淡大今解封、畢典4場地分流

考生注意！大學指考明起開放報名 改簡訊通知應試號碼

少子化私大獎學金愈發愈狂「都從老師年終獎金扣來的」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。