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影／疫情解封 台南4小學戶外定向越野教學收穫多
新冠肺炎疫情趨緩，台南後壁樹人國小配合「世界定向日」，今邀集聯盟學校土庫、重溪、通興國小共50名學生，齊聚台糖後壁烏樹林園區，進行四季高峰課程「定向越野」活動，也是疫情以來首次辦理戶外教學課程，小朋友都雀躍不已。
樹人國小校長劉承裕說，國際定向聯盟訂於每年5月13日至5月19日為「世界定向日」，這次活動為教學體驗型賽程，融合定向越野順點賽與積分賽的特質，並利用行動載具結合GOOGLE表單的運作模式完成檢核任務。
重溪國小學生林沛誼開心的說，終於因疫情趨緩，能如期參與這次活動，還能跟同學一起搭乘台糖小火車、寫明信片、吃冰，還能一起運用學用QR Code行動載具，比在教室上課更有趣。
這次活動為教學體驗型賽程，融合定向越野順點賽與積分賽的特質，共有40分鐘，學生共分成7組，有7款地圖，標示不同起點。
學生依地圖上所標示順序，利用行動載具，結合GOOGLE表單的運作模式完成檢核任務，透過後台監控，可以即時收到選手已通過的檢查點以及通過的時刻。
這次活動結合了雲端科技及行動載具應用，也設計了園區7個深具在地意象關卡，下午將安排學生在烏樹林駐村藝術家吳建輝指導，進行陶藝體驗創作，還有系列闖關遊戲等。
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