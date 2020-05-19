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影／北斗國中設天文台 學生幸福看星辰
彰化縣政府推動縣內天文教育，補助北斗國中興建圓頂天文台，及智高公司也贊助北斗國中設置機關王教室，今天彰化縣長王惠美主持啟用典禮，王惠美表示，縣府為了平衡彰化南北教育資源均衡，所以將天文台設在北斗國中，希望能有更好的學習場域，讓學生藉由接觸浩瀚宇宙，而有更開闊的心胸並親近大自然。
王惠美表示，學生對滿天星空及天文景象充滿好奇，對於日偏蝕、流行雨等都很能吸引學生目光，希望設置天文台可以讓孩子們更加認識廣大的世界，而且南彰北斗相較於北彰比較沒有光害，北斗國中也和北斗七星讓人有聯想，且北斗國中擔任彰化縣自然領域輔導團國中召集學校，負責推廣自然領域教學。
縣府補助北斗國中350萬元經費興建天文台，配置有直徑13公分大口徑折射式望遠鏡，搭配赤道儀、遠端數位系統，可自動追焦與觀測，白天可觀賞太陽，晚上可欣賞璨爛星空。
數位星空智慧教室結合4公尺直徑的天幕，搭配軟體智慧模擬，可數位化模擬宇宙間的天文景觀，更可指定夜間想仰望的星空。另外也購入簡單入門款的折射式與反射式望遠鏡，讓學生於課堂上可自行動手操作練習觀測。
北斗國中校長郭佳文表示，今天北斗國中師生利用北斗七星設計了7個闖關課程，讓大家更加認識北斗七星，也增添趣味性。
智高公司也贊助北斗國中設備興建機關王智慧教室，結合自然科學原理與實作，透過跨域結合將機關王教學融入天文科學教育，師生利用積木創作天文望遠鏡模型、太空站模型以及能遙控的月球探險車，並以天文星體為主題設計創意積木牆，以有趣的方式將課程知識轉化為創意作品，落實新課綱培養學生動手操作的素養。
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