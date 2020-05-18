快訊

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

直播／我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

大學校園陸續開放 淡大今解封、畢典4場地分流

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
淡江大學目前仍維持百人以上班級實體與遠端學習分流上課。圖 / 淡江大學提供
淡江大學目前仍維持百人以上班級實體與遠端學習分流上課。圖 / 淡江大學提供

新冠肺炎疫情趨緩，全台各大學陸續開放校園，繼台灣大學16日起開放實名制入校，淡江大學今也宣布解除門禁管制，各出入口免驗證，開放校外人士入校，另畢業典禮預計於6月13日舉辦，分為4場地，各院派代表參加，其中3個較小場地控制在100人以下，體育館則最多490人，並開放每場地十分之一人數給家長參與。

淡江大學今宣布最新防疫公告，即日起解除淡水、蘭陽校區門禁管制，開放校外人士進出，除了各教學空間、體育館、圖書館、醫務室、學生宿舍、室內餐廳，其餘各場館皆免量測體溫，進校園仍須維持社交距離或佩戴口罩，師生上課則須全程佩戴。

淡江大學秘書長劉艾華指出，先前因應疫情升溫，僅開放4個出入口，管制人流，隨著校園解除管禁，現在共開放10個正式出入口，其他較小的非正式入口，仍然封閉。

畢業典禮則預計在6月13日辦理，預計開設覺生國際會議廳、驚生國際會議廳、守謙國際會議廳及體育館7樓等4個場次；劉艾華表示，3個會議廳將僅限100人參與，體育館因範圍較大，最多可開放490人，每個場地則由各院派代表出席，家長最多不能超過十分之一，必須事前申請。

此外，目前全校仍維持百人以上班級實體與遠端學習分流上課，由授課老師分配每次遠端上課的名單，讓部分學生在家或其他空間上課，另為方便學生在校接續實體課程與遠距課程，也開設17間「銜接教室」，學生填寫防疫日誌App後即可進入，與實體教室遠端連線。

淡江大學今宣布解除門禁管制，各出入口免驗證，開放校外人士入校。圖 / 擷取自淡江大學臉書
淡江大學今宣布解除門禁管制，各出入口免驗證，開放校外人士入校。圖 / 擷取自淡江大學臉書

體育 淡江大學 疫情

延伸閱讀

詹長權：檢測和足跡接觸者追蹤是解封必要措施

首波解封今上路 北市實名制App30天消除資料

北市啟動第二波解封 親子館開放半數入園

【重磅快評】陳時中大玩業配哏 經濟解封？抱歉下一題

相關新聞

大學校園陸續開放 淡大今解封、畢典4場地分流

新冠肺炎疫情趨緩，全台各大學陸續開放校園，繼台灣大學16日起開放實名制入校，淡江大學今也宣布解除門禁管制，各出入口免驗證...

官田國中學生種高麗菜 採收作水餃送給醫護打氣

台南市官田國中學生採收校園種植的高麗菜，商請官田區農會家政班協助，搭配其他食材包水餃，水餃煮熟今天中午前送到麻豆新樓醫院...

畢業季徵才 開南商工校友開職缺造福學弟妹　

畢業季即將來臨，疫情衝擊各行各業，不少社會新鮮人提早登記求職。北市就業服務處網羅90家廠商，開出4314個職缺，平均薪資...

NG不重錄！ 武陵高中畢業音樂會明天線上首播

受新冠肺炎疫情影響，桃園市武陵高中音樂班原本要在中壢藝術館辦理畢業展演，後改回校內辦理，又因室內集會不得超過100人而喊...

滿8年才能領／偏鄉久任獎金 留得住教師？

為降低偏鄉師資流動率，立法院2017年12月8日通過「偏遠地區學校教育發展條例」，明定發給偏鄉教師久任獎金，但子法延宕近三年，近日總算完成修法。但根據新法，教師須於母法實施日起在偏校服務滿八年以上，才符合久任獎金年資，換言之，至少五年後才可能發出首筆久任獎金。

「故宮」搬進國小廁所耗資300多萬…入口寫出恭、雪隱 學生：掃廁所像掃宮殿

新北市去年起推動「4KR(skr)如廁好清新」，預計4年內投入6億元，改善1000間校園廁所，板橋區埔墘國小八德樓廁所整...

學校營養午餐真的都很營養嗎？意外釣出網友恐怖回憶

許多人應該都有在學校吃過營養午餐的經驗，每天上學的小確幸之一就是期待中午的菜色會不會是自己喜歡的，雖然印象中都不是特別美味，但如果吃到難得的「炸物」、「珍奶」等還是會令人相當開心，有網友好奇的問「國高中營養午餐真的很營養嗎？」引發熱議，也意外釣出有人的恐怖回憶。

萬芳高中教甄惹議 教團籲政府查3張消失的評分表

萬芳高中12日爆出地理科教甄有180名老師參加，但是最後結果卻從缺是有「內幕」，該校有老師表示，教育環境中發生這種事情很...

樹林育德國小手舉行「手繪報結業典禮」 學生盼能續上手繪課

樹林育德國小日前舉行「手繪報結業典禮」，結業典禮後，有同學開心的跟老師說：「我喜歡畫圖，畫圖比寫作文簡單，希望能再上手繪...

【教甄爭議4】被消失的口試評分表 柯P不查萬芳高中嗎

台北市立萬芳高中地理教師甄選爆爭議，本報取得原本正取和備一兩名老師的成績，總分只差1分多，試教分數相差不到5分，但正取老師的口試成績，竟比備一高出16分之多。記者追查發現，當天教評會3位口試委員的個別評分表竟「無故消失」，教評會才合理懷疑口試成績有疑義，及時擋下。一向重視公開透明的台北市長柯文哲，難道不下令徹查？北市教育局能做的，就只是把球丟回教評會？

眼睛受傷一度失明的國中生 不怕累拚會考要上第一志願

台南市東區復興國中三年級學生邱堂崴品學兼優，去年曾因左眼受傷遭感染，一度失明，恢復後視力受影響，上課時主靠右眼，也加重右...

國中會考明後天登場 有防疫須知要注意

109年國中教育會考明後天（5月16、17日）登場，宜蘭考區設8個考場，考生4488人，今天（15日）下午3點至5點，開...

熱門新聞

109國中教育會考 數學科非選擇題解答與解析

專家估會考33.8分穩上建中、北一女 15分可上北市公立高中

國中會考錯幾題能拿A++？補教估各科落點一次看

國中會考想拿A++可錯幾題 補教老師解析

會考6月5日公布成績 各縣市明星高中預估落點一次看

會考英文／A++只能錯1題 文法、克漏字題挑戰大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。