大學校園陸續開放 淡大今解封、畢典4場地分流

新冠肺炎疫情趨緩，全台各大學陸續開放校園，繼台灣大學16日起開放實名制入校，淡江大學今也宣布解除門禁管制，各出入口免驗證，開放校外人士入校，另畢業典禮預計於6月13日舉辦，分為4場地，各院派代表參加，其中3個較小場地控制在100人以下，體育館則最多490人，並開放每場地十分之一人數給家長參與。

淡江大學今宣布最新防疫公告，即日起解除淡水、蘭陽校區門禁管制，開放校外人士進出，除了各教學空間、體育館、圖書館、醫務室、學生宿舍、室內餐廳，其餘各場館皆免量測體溫，進校園仍須維持社交距離或佩戴口罩，師生上課則須全程佩戴。

淡江大學秘書長劉艾華指出，先前因應疫情升溫，僅開放4個出入口，管制人流，隨著校園解除管禁，現在共開放10個正式出入口，其他較小的非正式入口，仍然封閉。

畢業典禮則預計在6月13日辦理，預計開設覺生國際會議廳、驚生國際會議廳、守謙國際會議廳及體育館7樓等4個場次；劉艾華表示，3個會議廳將僅限100人參與，體育館因範圍較大，最多可開放490人，每個場地則由各院派代表出席，家長最多不能超過十分之一，必須事前申請。