官田國中學生種高麗菜 採收作水餃送給醫護打氣
台南市官田國中學生採收校園種植的高麗菜，商請官田區農會家政班協助，搭配其他食材包水餃，水餃煮熟今天中午前送到麻豆新樓醫院送給醫護人員打氣。
官田國中學生上午到校後開始煮水餃，水餃煮熟後分裝，學生在包裝盒寫下感謝字句：感謝醫護人員「對防疫的付出奉獻，肺炎疫情沒延燒都是醫護人員用心努力，勞苦功高才有這樣的成果」。11點陳涵筠等七位學生代表由校長陳文財及官田區長顏能通、官田區農會人員陪同，帶著220盒熟水餃到麻豆新樓醫院雅馬各紀念大樓，護理部人員代表接受。七位學生各自念出所寫的感謝話語，希望獻上這些水餃來表達感謝心意，新樓醫院回贈感謝狀。
陳文財感謝官田農會四健會義務指導員許玉燦協助在校園闢建農場，栽種各種當令蔬菜，學生澆水施肥學習管理，日前高麗菜成熟學生動手採收，隔天農會家政班員到校指導學生包水餃，大家分工有人切菜有的混合菜與豬肉做成內餡，最後一同包水餃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言