官田國中學生種高麗菜 採收作水餃送給醫護打氣

台南市官田國中學生採收校園種植的高麗菜，商請官田區農會家政班協助，搭配其他食材包水餃，水餃煮熟今天中午前送到麻豆新樓醫院送給醫護人員打氣。

官田國中學生上午到校後開始煮水餃，水餃煮熟後分裝，學生在包裝盒寫下感謝字句：感謝醫護人員「對防疫的付出奉獻，肺炎疫情沒延燒都是醫護人員用心努力，勞苦功高才有這樣的成果」。11點陳涵筠等七位學生代表由校長陳文財及官田區長顏能通、官田區農會人員陪同，帶著220盒熟水餃到麻豆新樓醫院雅馬各紀念大樓，護理部人員代表接受。七位學生各自念出所寫的感謝話語，希望獻上這些水餃來表達感謝心意，新樓醫院回贈感謝狀。