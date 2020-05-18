畢業季徵才 開南商工校友開職缺造福學弟妹　

畢業季即將來臨，疫情衝擊各行各業，不少社會新鮮人提早登記求職。北市就業服務處網羅90家廠商，開出4314個職缺，平均薪資達35K；北市開南商工也舉辦校園徵才，邀請校友回鍋造福高職畢業生，即使畢業後不繼續升學，也能靠著一技之長闖出一片天。

開南商工連續三年舉辦校園徵才博覽會，在校友企業支持下，提供高職畢業生求職管道，即使今年疫情衝擊，上周求職活動現場，仍開出70個職缺。電子科學生吳承翰表示，目前在當冷氣清潔學徒，畢業後打算「白天工作、晚上進修」，加強自己的實務經驗。

前年透過校園徵才進入裕益汽車的汽修科畢業生宋子翊，誤打誤撞直接出社會，歷經一年磨練後，不後悔當初選擇直接就業。宋子翊說，高職時修的是一般汽車，現在修的都是大型聯結車，基礎觀念都差不多，邊做邊學走出自己的一條路，校友企業也願意等他當兵，最近準備考技術證照，順利通過後，將可操作更多精密儀器。

北市勞動局表示，今年1至4月，台北市29歲以下青年申請失業給付較去年同期增加746人，佔總申請人數近2成；據勞動力發展署統計，今年3月15至24歲新登記求職人數較去年同期增加6.59%、25至44歲增加34.14%，為因應疫情變數，不少新鮮人提前求職。

受疫情影響，北市就服處將「OKWORK畢業季就業博覽會」搬上雲端，開出4314個職缺，製造業、住宿及餐飲業為多，平均薪資3萬5000元，另有近半職缺無工作經驗可應徵，平均薪資為月薪3萬4650元，即日起報名收件至6月30日。

勞動局長陳信瑜提到，青年失業主要是因流動性不足、就業市場資訊不全，導致初次尋職不順或是轉換工作期間的暫時性失業現象，今年又碰上疫情，社會新鮮人求職相對困難。