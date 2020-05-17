會考國文／補教寫作範文「我想開學校附近的早餐店」

國中會考今天落幕，寫作測驗題目為「我想開設一家這樣的店」。台北市補教教師楊墨團隊提供範文，作者為補教教師蘇歆。全文如下：

在日光乍現、天光初明的街道上，晨光朦朧、星月掩映、街燈氤氳著破曉的寒氣。在這市聲還沒鼎沸、人聲還沒雜沓的清晨，窗明几淨的店中，香氣已在蒸潤，斗大的「早餐」二字招牌矗立在門口，等待著熙來攘往的顧客們。

我想開設一家這樣的店，一家開在學校附近的早餐店。室內的座位不用很多，幾張木桌木椅，鵝黃的燈光溫暖點亮每一個角落，來訪的客人是學子們、也都是街坊鄰居。記得以前念書時，趕著上課的早晨，會衝進校門附近的早餐店：「我要起司蛋餅，一杯大冰奶」，拎著早餐，徒步登山，前往位在半山腰的教室，開始一個早上的課程。中午下課，早餐店還開著，我又走進早餐店：「一個漢堡蛋加起司，一杯大冰奶。」老闆娘熱情的招呼著我，站在煎台前的老闆也轉過頭來與我打招呼：「下課啦！」我笑著點頭，短短的應答，是我最難忘的日常。這樣的一間早餐店，沒有華麗的裝潢、沒有花俏的廣告，卻在學校旁邊屹立不搖好幾年，裡面的學子一批換過一批，簡單而略嫌油膩的味道，點綴著就學生涯，也餵養著一代又一代人的青春。

於是，我也想開設那樣的一家店，一家開在學校附近的早餐店。看著每一個晨起睡眼惺忪、準備投身一整天奮戰的學子，他們的肩上扛著的是一份沉甸甸的希望，弱小的生命因為有夢想而茁壯。這樣的孩子，需要營養十足，活力滿滿的餐點：細心熬製濃香四溢的豆漿、耐心烘焙麥香充滿的餡餅、巧手和出酸甜平衡的沙拉……，期待他們走進店裡，忘卻外頭驚滔駭浪的江湖，卸下滿腔轟轟烈烈的青春，細細享受，一段閒暇的時光。那樣的歲月靜好，對我而言，就是無與倫比的回報。

泰戈爾說：「世界吻我以痛，要我報之以歌。」；張愛玲也說：「生命是一襲華美的袍，爬滿了蝨子。」是的！回首來處，生命的長路漫漫，乍悲乍喜，造就了成長的苦痛，也醞釀出勝利的甜美。在生命的角落，我願做一盞燈，為孩子點亮晨光，送走黑暗，充飽了電，就能開啟未來的無限可能。親愛的學子們，若人生就像席慕容所說的：「前世的五百次回眸，換得今生的一次擦肩而過。」，那我們的相遇就是累世的奇蹟。既然生而有緣，歡迎進入我的「解憂早餐店」，夢想暫時擺在一邊，壓力暫時丟到腦袋後面，來一份特製的活力早餐吧！細細咀嚼，你將能體會，那一段安靜的時光，是我隱藏在愛心早餐中的──一期一會。