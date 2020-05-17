NG不重錄！ 武陵高中畢業音樂會明天線上首播

受新冠肺炎疫情影響，桃園市武陵高中音樂班原本要在中壢藝術館辦理畢業展演，後改回校內辦理，又因室內集會不得超過100人而喊卡，過程一波三折，最後決定錄製影片，並於明天在武陵音樂班官方YouTube進行第27屆音樂班畢業音樂會首播。

疫情讓許多藝文活動停擺，對學習藝術的學生來說更是一大衝擊，不少學校取消畢業展演。武陵高中音樂班組長林怡君表示，雖受疫情影響，但學生及校方皆認為放棄演出太可惜，學生們提出可以效仿知名管弦樂團柏林愛樂樂團，透過網路轉播學習成果。

林指出，台下沒有觀眾時還要展現自己，這點學生較難調整心境，當初也有想說要直播，但擔心學生心裡壓力會太大，因此改請專業廠商於5月8日進駐學校，協助錄製畢業音樂會曲目。她強調「雖然是預錄內容，但不NG重來，只有一次機會」。

畢業音樂會總監陳怡文分享心情，她表示，改為直播過後，雖然沒有臨場感、沒有觀眾，不少同學會有失落感，失去準備表演的衝勁，但她仍告訴班上同學，直播會有更多人看到精彩成果；學生陳為鈞則說，錄製畢業音樂會是一場考驗，與平時面對的人群不同，這次面對鏡頭更易緊張，是相當有挑戰性的事情。