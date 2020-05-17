會考／英語科閱讀題有難度 其他題目容易作答

109年國中會考第二節英語科，台中居仁國中考生表示「中間偏難」有兩題較有鑑別度。整體來說，文字敘述雖長，但單字很基礎，僅出現兩個生字可從前後文推測字義；文法的部分則考得較細，結論是「容錯率低」考生不能粗心。

居仁國中考生指出，英語科答題幾乎不用停頓思考，可以從頭到尾順利答完，英語科強的學生認為超簡單。但部中上學生認為有兩題閱讀的文字敘述長，甚至出現類似陷阱題。有些題目會換較難的單字，但前後文可以推論，課本沒有出現過的，也可以從前後文推測意義。

一題是主文指晚一點起床比較好，但是上一篇短文是早睡對學習比較好，閱讀題考兩個論點的同異，雖然單字都很基礎，但考生答題必須思考一下，有點難度。另一道閱讀題，指阿拉斯加的小村落因天氣暖化而融冰，造成居民生計陷困，因冰塊提供在地村民謀生，但遷村須對的窘況，也算有些難度。

考生指出，英語科題目算生活化，其中有現代詩、蛋糕店的集點廣告、製作巧克力的方法，還有多題克漏字，題目不難！但要細心。相對「容錯率低。」