會考／英語科閱讀題有難度 其他題目容易作答
109年國中會考第二節英語科，台中居仁國中考生表示「中間偏難」有兩題較有鑑別度。整體來說，文字敘述雖長，但單字很基礎，僅出現兩個生字可從前後文推測字義；文法的部分則考得較細，結論是「容錯率低」考生不能粗心。
居仁國中考生指出，英語科答題幾乎不用停頓思考，可以從頭到尾順利答完，英語科強的學生認為超簡單。但部中上學生認為有兩題閱讀的文字敘述長，甚至出現類似陷阱題。有些題目會換較難的單字，但前後文可以推論，課本沒有出現過的，也可以從前後文推測意義。
一題是主文指晚一點起床比較好，但是上一篇短文是早睡對學習比較好，閱讀題考兩個論點的同異，雖然單字都很基礎，但考生答題必須思考一下，有點難度。另一道閱讀題，指阿拉斯加的小村落因天氣暖化而融冰，造成居民生計陷困，因冰塊提供在地村民謀生，但遷村須對的窘況，也算有些難度。
考生指出，英語科題目算生活化，其中有現代詩、蛋糕店的集點廣告、製作巧克力的方法，還有多題克漏字，題目不難！但要細心。相對「容錯率低。」
考生的結論，英語科的問題簡單但文章長，閱讀題稍有難度，其他的題目看完一次就可作答，不會停頓。文法出得較比細，單字簡單。
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