國中會考／雲林3考生發燒 1考生提早翻閱試卷

國中教育會考第二天，雲林考區8個考場有6533人報名考試，今年因新冠肺炎疫情影響，各考場採取分流篩檢入場，每位考生進場前都得先通過熱感應儀檢測，昨天1名土庫商工考生、1名虎尾高中考生因發燒被安排於預備試場，今天仍直接在預備試場應試，而今天第二節新增一名北港高中考生也因體溫超過37.5度，被安排至預備試場應考，各試場2名監考員也穿上隔離衣監考，做足防疫應變措施。

今天第二天考自然及英語閱讀兩科，全縣分別有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中等8所考場，214間試場。為了防止考場人潮群聚，此次會考不開放家長進入考場陪考，考生進場前除需量測體溫，每節考試也需全程戴口罩。

試務主委同時為虎尾高中校長薛東埠表示，今年會考皆由各校校長及老師帶領學生進場，各考場也實施人流控管及進出口管制，休息區也從以往集中多校在活動中心改為僅留人多的單一學校，其他則分配至各教室休息，並規定保持安全距離，各考場則維持開冷氣，但同時開前後門，且所有窗戶每扇各開10公分，加強試場換氣及對流通風。

薛東埠說，發燒考生一旦被安排到預備試場，接下來各節考試也都不會再回到原教室，今天全縣共有3名考生因發燒而馬上被帶至預備試場應考，各試場的2名監考員皆穿上隔離衣，戴上口罩及手套等防疫裝備進行監考。