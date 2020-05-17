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國中會考／雲林3考生發燒 1考生提早翻閱試卷

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
今天全縣共有3名考生因發燒而馬上被帶至預備試場應考，各試場的2名監考員皆穿上隔離衣，戴上口罩及手套等防疫裝備進行監考。圖／虎尾高中提供
今天全縣共有3名考生因發燒而馬上被帶至預備試場應考，各試場的2名監考員皆穿上隔離衣，戴上口罩及手套等防疫裝備進行監考。圖／虎尾高中提供

國中教育會考第二天，雲林考區8個考場有6533人報名考試，今年因新冠肺炎疫情影響，各考場採取分流篩檢入場，每位考生進場前都得先通過熱感應儀檢測，昨天1名土庫商工考生、1名虎尾高中考生因發燒被安排於預備試場，今天仍直接在預備試場應試，而今天第二節新增一名北港高中考生也因體溫超過37.5度，被安排至預備試場應考，各試場2名監考員也穿上隔離衣監考，做足防疫應變措施。

今天第二天考自然及英語閱讀兩科，全縣分別有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中等8所考場，214間試場。為了防止考場人潮群聚，此次會考不開放家長進入考場陪考，考生進場前除需量測體溫，每節考試也需全程戴口罩。

試務主委同時為虎尾高中校長薛東埠表示，今年會考皆由各校校長及老師帶領學生進場，各考場也實施人流控管及進出口管制，休息區也從以往集中多校在活動中心改為僅留人多的單一學校，其他則分配至各教室休息，並規定保持安全距離，各考場則維持開冷氣，但同時開前後門，且所有窗戶每扇各開10公分，加強試場換氣及對流通風。

薛東埠說，發燒考生一旦被安排到預備試場，接下來各節考試也都不會再回到原教室，今天全縣共有3名考生因發燒而馬上被帶至預備試場應考，各試場的2名監考員皆穿上隔離衣，戴上口罩及手套等防疫裝備進行監考。

薛東埠表示，今年英語科原包括閱讀與聽力測驗，因為疫情關係英聽停考，今天考自然及英語閱讀兩科，考試時間於11時30分結束，北港高中有1名考生在第一節考試說明時提翻閱試卷，試務會將於全國違規會議中提出討論考生的處份審議。

各考場休息區也從以往集中多校在活動中心改為僅留人多的單一學校，其他則分配至各教室休息，並規定保持安全距離。圖／虎尾高中提供
各考場休息區也從以往集中多校在活動中心改為僅留人多的單一學校，其他則分配至各教室休息，並規定保持安全距離。圖／虎尾高中提供
今天會考第二天考自然及英語閱讀兩科，考生進場前除需量測體溫，每節考試也需全程戴口罩。圖／虎尾高中提供
今天會考第二天考自然及英語閱讀兩科，考生進場前除需量測體溫，每節考試也需全程戴口罩。圖／虎尾高中提供

北港 國中教育會考 發燒

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