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會考自然科／中間偏易 出現冷笑話題考生開心

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國中會考今天的自然科，題目出現冷笑話題，讓考生很開心。圖／居仁國中提供
國中會考今天的自然科，題目出現冷笑話題，讓考生很開心。圖／居仁國中提供

國中會考第一節考自然科，考生多表示考的題目「很基礎！」一般考生認為「中間偏易」自然科優勢學生認為只有一、兩題算有鑑別度，答題輕鬆「超簡單！」考題甚至還「耍冷」認為送分題，考生會心一笑。

台中市居仁國中考生指出，這次自然科很「基礎」題目敘述稍長但答案顯而易見，沒有太多計算與附帶條件，綜合考生的意見是「中間偏易」理化好的學生都認為超簡單，讀熟課本的基礎概念，就可以輕鬆答題。

生物科還出現「耍冷題」考生試後談起來都笑成一團，題目是學名「小白鷺」小時候叫小白鷺、長大叫中白鷺，成年叫大白鷺？那成年後的學名會是「大白鷺？」考生都認為很有趣，算冷笑話一則。

今年自然科計算題明顯減少，大約只有兩、三題， 跨科題目也不多，考生較有印象的是考融化與體溫，跨物理與生物，但題目不難。有考生認為基礎題占大半，是「背多分」但也有學生認為文字閱讀多，考邏輯理解。

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