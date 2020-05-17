國中會考今天考自然英語 考生未戴口罩不得進入試場
國中會考近21萬考生報名，今天第二天考自然、英語。昨天國中會考首日狀況連連，共27名考生發燒，開啟24間備用考場，昨天還有一名考生下午應試時連續三科測驗「沒戴好」口罩，試務單位將決議是否給分。
今年因應新冠肺炎防疫，主辦考試的台師大心測中心設量體溫、戴口罩等多項防疫，建議考生提早半小時到考場。今年不開放家長入校陪考，改由各校組成的考生服務隊服務考生，提醒考生帶齊應試文具再出發。
國中會考是疫情爆發後第二場採高規格防疫的大型升學考，試務單位表示口罩和准考證一樣重要，考生進入考場須戴口罩並配合量體溫，如不配合取消考試資格且不能補救。考生未戴口罩不得進入試場，經勸導不配合，該科不計分。
簡章上的違規事項也應留意，教育部表示，歷來常見違規事件是帶非應試用品入試場，包括補習班文宣品、計算紙、行動電話、智慧型手表等穿戴裝置、MP3等多媒體播放器材。考生如帶入並經監試人員發現，記該科違規二點，若為寫作測驗則扣一級分。
如果試場遇上停電，導致照明設備無法使用，試務單位表示將按受影響時間延長考試時間，延長時間至多為該節考試結束後的20分鐘。
今年試場同時開放冷氣及開啟前門、後門及所有窗戶，每扇窗約開10公分。為避免外部聲響干擾，教育部呼籲各界不要在考場附近舉辦集會、遊行、施工、民俗慶典或體育競賽。若無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，且要維護交通順暢。
國教署統計，昨違規事件共195件，以考試時隨身放置穿戴裝置等「非應試用品」居多，有57件；其次在考試說明時段就提前翻開試題本或提前書寫、畫記、作答，或鐘響後仍逾時作答，有48件。
此外，新北有一名考生昨天下午應試，數學、國文、寫作測驗三科都未戴妥口罩，被視為「惡意擾亂試場內外秩序」。不過國教署副署長許麗娟說，待考區試務會召開申訴重大事件會議，才會確認是否不計分。
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