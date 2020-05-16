「我想開一間這樣的店」 會考考生：好寫但不容易寫好

國中教育會考下午考國文、寫作測驗，花蓮考區江姓考生說，國文科文言文占了三分之一，題目變化性大，難度比較高，作文題目是「我想開一間這樣的店」，好寫但不容易寫好。

國中會考花蓮考區報名總人數2999人，分在花蓮高中、花蓮女中、光復商工及玉里高中4個考場應試，今天首日，上午考社會科、數學科，下午考國文科及寫作測驗，今天各試場秩序良好，考生都戴口罩應試。

花崗國中江姓考生說，國文科文言文、白話文、閱讀考題各占三分之一，白話文和閱讀都不難，但文言文的部分，變化性比較大，若平常沒有讀一些課外讀物，不容易掌握。

寫作測驗要考生從夢想出發，寫一間想開的店。家裡開民宿的江姓考生寫想要開民宿，他認為，這個題目好寫，但要寫好、寫得有深度，並不簡單。