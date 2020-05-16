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會考大熱天悶 考生：社會時事多 數學三角邊面積難算
國中會考今天上午陸續考社會、數學，北市有考生指出，社會結合時事，且需要參考圖表的題目不少，整體不難，但看到時事題難免傻眼，因為平常很少有時間看新聞；數學則要計算飲料大小杯折扣到底誰便宜，很有趣，不過最後一題計算車輛故障標誌牌「反光部分的面積」，但給的數據很少，不好算。
北市考場11點起陸續就有家長前往考場寄放便當，或等候孩子出場後帶去吃午餐，不少家長頂著大太陽耐心等候，多數學生都在12點後才陸續走出考場學校大門。
林姓考生表示，感覺社會考題一般般，跟考古題題型差異不大，數學則有是非選擇題，命題內容很平均，都是三年間學到的內容，有幾何圖形、函數計算等；另外，今天天氣很熱，教室有開冷氣跟沒開差不多，差別只在沒有太陽直照，還是有點悶、會出汗。
張姓考生說，社會考題時事不少，「很希望別這麼多時事，平常都沒時間看新聞啊！」例如油價下跌他就很沒概念。
段姓考生表示，數學感覺最後一題最難，要考生計算車輛故障標誌牌「反光部分的面積」，但只給外三角形的邊長，及內外三角形邊長之間的垂直距離，內三角形則沒給邊長，感覺很難算；其他還有要解出飲料大中杯折扣後的金額，折扣後哪個其實比較便宜，感覺簡單且生活化。
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