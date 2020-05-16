快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會考大熱天悶 考生：社會時事多 數學三角邊面積難算

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市考場11點起陸續就有家長前往考場寄放便當，或等候孩子出場後帶去吃午餐，不少家長頂著大太陽耐心等候，多數學生都在12點後才陸續走出考場學校大門。記者翁浩然／攝影
北市考場11點起陸續就有家長前往考場寄放便當，或等候孩子出場後帶去吃午餐，不少家長頂著大太陽耐心等候，多數學生都在12點後才陸續走出考場學校大門。記者翁浩然／攝影

國中會考今天上午陸續考社會、數學，北市有考生指出，社會結合時事，且需要參考圖表的題目不少，整體不難，但看到時事題難免傻眼，因為平常很少有時間看新聞；數學則要計算飲料大小杯折扣到底誰便宜，很有趣，不過最後一題計算車輛故障標誌牌「反光部分的面積」，但給的數據很少，不好算。

北市考場11點起陸續就有家長前往考場寄放便當，或等候孩子出場後帶去吃午餐，不少家長頂著大太陽耐心等候，多數學生都在12點後才陸續走出考場學校大門。

林姓考生表示，感覺社會考題一般般，跟考古題題型差異不大，數學則有是非選擇題，命題內容很平均，都是三年間學到的內容，有幾何圖形、函數計算等；另外，今天天氣很熱，教室有開冷氣跟沒開差不多，差別只在沒有太陽直照，還是有點悶、會出汗。

張姓考生說，社會考題時事不少，「很希望別這麼多時事，平常都沒時間看新聞啊！」例如油價下跌他就很沒概念。

段姓考生表示，數學感覺最後一題最難，要考生計算車輛故障標誌牌「反光部分的面積」，但只給外三角形的邊長，及內外三角形邊長之間的垂直距離，內三角形則沒給邊長，感覺很難算；其他還有要解出飲料大中杯折扣後的金額，折扣後哪個其實比較便宜，感覺簡單且生活化。

北市考場11點起陸續就有家長前往考場寄放便當，或等候孩子出場後帶去吃午餐，不少家長頂著大太陽耐心等候，多數學生都在12點後才陸續走出考場學校大門。記者翁浩然／攝影
北市考場11點起陸續就有家長前往考場寄放便當，或等候孩子出場後帶去吃午餐，不少家長頂著大太陽耐心等候，多數學生都在12點後才陸續走出考場學校大門。記者翁浩然／攝影

會考 考題

延伸閱讀

會考數學／考生反映：中間偏難 計算量大

雲林6千多名考生僅1人發燒 監考員也穿上隔離衣監考

會考數學／有難度！「手搖飲」、「三角交通標誌」入題計算繁複

考生居家檢疫只能待補考 考場沒口罩違規仍難逃手機響

相關新聞

會考大熱天悶 考生：社會時事多 數學三角邊面積難算

國中會考今天上午陸續考社會、數學，北市有考生指出，社會結合時事，且需要參考圖表的題目不少，整體不難，但看到時事題難免傻眼...

學校營養午餐真的都很營養嗎？意外釣出網友恐怖回憶

許多人應該都有在學校吃過營養午餐的經驗，每天上學的小確幸之一就是期待中午的菜色會不會是自己喜歡的，雖然印象中都不是特別美味，但如果吃到難得的「炸物」、「珍奶」等還是會令人相當開心，有網友好奇的問「國高中營養午餐真的很營養嗎？」引發熱議，也意外釣出有人的恐怖回憶。

萬芳高中教甄惹議 教團籲政府查3張消失的評分表

萬芳高中12日爆出地理科教甄有180名老師參加，但是最後結果卻從缺是有「內幕」，該校有老師表示，教育環境中發生這種事情很...

樹林育德國小手舉行「手繪報結業典禮」 學生盼能續上手繪課

樹林育德國小日前舉行「手繪報結業典禮」，結業典禮後，有同學開心的跟老師說：「我喜歡畫圖，畫圖比寫作文簡單，希望能再上手繪...

【教甄爭議4】被消失的口試評分表 柯P不查萬芳高中嗎

台北市立萬芳高中地理教師甄選爆爭議，本報取得原本正取和備一兩名老師的成績，總分只差1分多，試教分數相差不到5分，但正取老師的口試成績，竟比備一高出16分之多。記者追查發現，當天教評會3位口試委員的個別評分表竟「無故消失」，教評會才合理懷疑口試成績有疑義，及時擋下。一向重視公開透明的台北市長柯文哲，難道不下令徹查？北市教育局能做的，就只是把球丟回教評會？

眼睛受傷一度失明的國中生 不怕累拚會考要上第一志願

台南市東區復興國中三年級學生邱堂崴品學兼優，去年曾因左眼受傷遭感染，一度失明，恢復後視力受影響，上課時主靠右眼，也加重右...

國中會考明後天登場 有防疫須知要注意

109年國中教育會考明後天（5月16、17日）登場，宜蘭考區設8個考場，考生4488人，今天（15日）下午3點至5點，開...

教甄分數變變變 校方認了「行政瑕疵」恐涉偽造文書

萬芳高中地理科教師甄試惹議，北市教育局要求萬芳高中重開教評會，對此，萬芳高中家長會也發布新聞稿，希望事情盡快落幕，也有萬芳高中家長透露，不樂見教評會過於強勢的行動，希望教育局能訂立公平制度，完善審查結果。

28度即可試運轉 嘉市國中小冷氣可以開了！

天氣炎熱，嘉義市府教育處長林立生昨在議會答詢說，氣溫28度以上國中小可開冷氣，驗收期增加的冷氣電費由市府全額負擔，讓小朋友能在舒適環境中學習。台南市府受限經費未啟動全面裝冷氣，教育局長鄭新輝昨表示，已在開元國小試驗由民間廠商裝冷氣，以太陽能發電節省經費，未來不排除全面規畫。

過動兒變助人發明王 明道中學江承蔚獲「總統教育獎」

明道中學高職部三年級學生江承蔚因為發明屢屢得獎，且作品多從助人為出發點，連得獎的獎金都捐贈給對音樂有熱情的孩子們，今年獲...

萬芳高中地理教師教甄爭議 家長會挺學校「甄選依法辦理」

萬芳高中地理科教師甄試惹議，北市教育局要求萬芳高中重開教評會，對此，萬芳高中家長會也發布新聞稿，希望事情盡快落幕，也有萬...

教育局溝通後 中華中學：停辦停招計畫不變

私立中華中學受少子化影響，擬停招與停辦。校長卞紹莊今天與市府教育局溝通後，仍維持原決定，並將備齊相關資料送審。教育局表示...

熱門新聞

會考社會／難易適中圖表多 「油價下跌」入題！

平交道死亡事故影響逾三千人 計程車接駁會考考生

國中會考今登場！近21萬考生須戴口罩配合量體溫 不配合取消考試資格

會考數學／有難度！「手搖飲」、「三角交通標誌」入題計算繁複

國中會考登場不能陪考、用餐採梅花座 家長禁入門口凝望被勸離

公共衛生師法三讀 考選部將訂考試規則草案並舉辦考試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。