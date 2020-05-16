學校營養午餐真的都很營養嗎？意外釣出網友恐怖回憶

許多人應該都有在學校吃過營養午餐的經驗，每天上學的小確幸之一就是期待中午的菜色會不會是自己喜歡的，雖然印象中都不是特別美味，但如果吃到難得的「炸物」、「珍奶」等還是會令人相當開心，有網友好奇的問「國高中營養午餐真的很營養嗎？」引發熱議，也意外釣出有人的恐怖回憶。

一名網友在PTT八卦版問到「國、高中營養午餐真的很營養嗎？」他說到國小有中央廚房，會請營養師來設計菜單，但吃起來真的就覺得不是很好吃，國高中時都是直接包給外面的團膳廠商，號稱也是營養師設計菜單，讓大家吃得營養健康，但他很好奇真的有想像中的這麼營養嗎？

網友看到則認為「比較不油」、「以前學校營養午餐真的超好吃」、「每個星期三都有好料的」、「還可以，有肉、有菜，營養算是均衡」、「以前每天搬廚餘桶很抓狂」、「不錯了好嗎？才多少錢」、「營養師設計菜單是真的會盡量顧慮到熱量跟營養均衡啦，不過收費不高食材難好，要大量煮，又要顧健康減油減鹽之類的，真的很容易煮到很難吃而被挑食」。

也有網友回想起恐怖經驗「營養個鬼，喝完湯全班拉肚子，喝兩碗的人甚至痛到去醫院之後請假休息，全校有喝的人都出現這狀況，那時候學校有做紀錄把這些人的班級姓名記錄下來，說什麼之後會賠償結果最後也沒下文，這間學校真棒，幾年前還有過飯裡面有蟑螂，學校也說會處理後來也沒下文，這還真是營養啊」。