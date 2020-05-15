萬芳高中教甄惹議 教團籲政府查3張消失的評分表

萬芳高中12日爆出地理科教甄有180名老師參加，但是最後結果卻從缺是有「內幕」，該校有老師表示，教育環境中發生這種事情很羞恥。教育轉型正義聯盟今發聲明稿表示，這種不尊重專業，私下協調甚至更改分數的行徑，更使得萬芳高中蒙羞。

教育轉型正義聯盟表示，按他們目前掌握的訊息，萬芳的教甄複試分為試教及口試，試教是由專業老師組成的委員，佔總分比例70％；口試委員的組成並不清楚，只知道其中有該校的行政人員參與，佔總分比例30％。

本報曾報導，教評會委員看到兩位老師成績差距相當小，其中總分較高的A師和較低的B師在試教成績相比僅低了「5分」，但在口試成績卻高出B師「16分」。另外兩者總成績都超過80分，是符合錄取的最低標準80分的。但是在查榜時兩位老師的成績卻都是不到80分，未達錄取標準，讓他們不禁要問：「A師和B師查榜時的成績為何被更改？是誰更改的？」

教育轉型正義聯盟表示，五名試教委員一人一張的個人評分表及總分表都有送到教評會。但三名口試委員個人評分表找不到，僅看得到總分表，他們合理懷疑，口試委員會上產生的結果是透過操作而來。

該聯盟呼籲台北市教育局調查口試成績差距甚大的原因，不應在不公平的基礎上貿然做出結果。另要查清為何「教評會內部的成績」與「A師B師查榜成績」不同，以及是誰做這個更動？為什麼要做更改？是否有違法之虞？另也應儘快找出三名口試委員的個人評分表，以釐清事情真相，避免事情拖延甚至刻意的壓下真相。