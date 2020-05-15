南崗國中傳讓學生暫銷過 投縣要求依規定辦理
南投縣南崗國中傳出同意讓部分被記過的考生暫時銷過，避免會考總成續被扣分，南投縣政府教育處表示，學校承辦人員不了解規定，學校未讓學生銷過，已要求學校依規定辦理。
有媒體報導，南崗國中日前對九年級導師發出通知，同意考前「特赦」部分被記過考生，以暫時銷過方式，避免會考總成績被扣分，原有的懲處資料，等積分確定後再重新登錄回復；校方坦承，先前決定有失公平，通知隔天就取消，對此深感抱歉。
記者今天上午致電採訪南崗國中校長陳國俊，但至截稿前仍未獲得回應；至於南投縣政府教育處副處長王淑玲接受中央社記者採訪時表示，媒體報導後，教育處立即派人前往學校了解，也將電腦資料、文件等列印下來，帶回教育處。
王淑玲說，檢視電腦資料和文件，確認學校沒有讓學生「暫時銷過」，詢問校方後得知，提出銷過構想的行政人員，對於獎懲銷過的標準以及高中入學要點等規定不了解，雖然後來沒銷過，但教育處認為學校此舉不妥，已要求學校進行檢討。
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