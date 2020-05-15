國中會考明後天登場 有防疫須知要注意

109年國中教育會考明後天（5月16、17日）登場，宜蘭考區設8個考場，考生4488人，今天（15日）下午3點至5點，開放應考生及家長陪同認識考場環境，但提醒應考生跟家長不可進入試場教室內，各考場平面圖可在各考場學校官方網站查詢，同時，今年防疫，相關須知要先了解。

宜蘭縣政府表示，國中教育會考宜蘭考區設在頭城家商、蘭陽女中、宜蘭高中、宜蘭高商、羅東高中、羅東高工、羅東高商、蘇澳海事等8處，8個考場共有128個試場，今年總報名有4488位應屆考生，較去年減少180名，宜蘭縣長林姿妙贈送應考生每人1份「健康防疫包」，內有透明筆袋、30ml酒精、會考時間表及防疫叮嚀小卡，提醒應考生落實防疫準備。

會考因應防疫，縣政府表示，應考生舉凡有居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者經醫療院所安排採檢而未取得結果者，一律不得參加國中教育會考，這些應考生得於在今年(109年)5月30日、31日參加國中教育會考補考；而除身心障礙、重大傷病或突發傷病者，經試務會同意可由家長陪考外，其他考生一律禁止家長陪考，由國中學校組成「考生服務隊」，提供相關服務工作。

縣政府表示，禁止補習班在會考期間在校門口發放傳單，落實各試場及休息區進出管制，各考場並加強消毒工作，基於防疫考量，進入考場應全面配戴口罩、量測體溫，量測後若額溫高於攝氏37.5度、耳溫高於38度，且二度量測確認發燒者，將改至第二類備用試場應試，為避免人潮群聚及壅塞，建請學校統一訂購午餐為原則，如家長有送餐需求，請告知學校事前登記，請家長送餐至門口送餐區，各考場將引導學生領取。

縣政府提醒，因考試期間附近交通流量大，易造成交通壅塞，也須配合考場防疫工作，請應考生務必提早30分鐘以上抵達考場，避免因入場檢查及量測體溫作業影響自身考試權利，並請應考生記得檢查准考證是否有攜帶應試，有關國中教育會考科目，今年首度取消英文聽力，16日上午考社會科和數學科，下午為國文科及寫作測驗，17日上午考自然科、英語科(閱讀)。

至於會考積分，縣政府教育處指出，宜蘭考區國中教育會考積分由三級分修訂為五級分，分別「精熟」者每科得為3分，「基礎」B++為每科2.6分、B+為每科2.3分、 B為每科2分，「待加強」者每科為1分，體適能各單項任一學期達教育部門檻標準者由原各加0.5調整為各加0.6分，單次總成績達金質者由原另加1分調整另加0.6分，銀質者原另加0.5分調整另加0.3分。