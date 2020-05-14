聽新聞
test
0:00 / 0:00
過動兒變助人發明王 明道中學江承蔚獲「總統教育獎」
明道中學高職部三年級學生江承蔚因為發明屢屢得獎，且作品多從助人為出發點，連得獎的獎金都捐贈給對音樂有熱情的孩子們，今年獲得「總統教育獎」表揚，他也以特殊選才方式錄取清華大學。
校長汪大久說，這是該校連續第二年有高職部學生獲獎，在在肯定明道技職教育的多元與宏觀並鼓勵學生們「發現你自己Discover Yourself」，努力成就每一個孩子。
江承蔚至今已擁有「人聲模擬裝置」、「滴眼藥水輔助器」、「輪椅的動力輔助裝置」、「身體清潔裝置」4項發明專利，並曾勇奪「ITEX馬來西亞發明展」銅牌、「英國國際發明獎」金牌、「台北國際發明展」鉑金獎等30多個發明獎項。
副校長林雯琪說，不為人知的是，江承蔚從小有過動症，但他透過音樂、發明釋放能量，發現自己，一路走來更不容易。
對獲得總統教育獎肯定，江承蔚說，小時候因為過動，在學習表現上得不到正面肯定。家人雖然失望，但父母親從不放棄，不斷給予愛心、耐心、關心，並運用學習樂器及接觸發明等方法，成功轉移他過動的能量，讓他提升了專注力，因此特別想將此榮耀歸功給父母親。
他也說，永遠記得父親曾說過：「顧不了一整隻雞，就先顧好雞腿。」讓他了解個人的力量有限，能盡一己之力，發揮所長是很幸運的事。這也影響著他的發明多以「輔助器」為主軸，希望藉由科技的力量帶給使用者便利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言