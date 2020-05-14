過動兒變助人發明王 明道中學江承蔚獲「總統教育獎」

明道中學高職部三年級學生江承蔚因為發明屢屢得獎，且作品多從助人為出發點，連得獎的獎金都捐贈給對音樂有熱情的孩子們，今年獲得「總統教育獎」表揚，他也以特殊選才方式錄取清華大學。

校長汪大久說，這是該校連續第二年有高職部學生獲獎，在在肯定明道技職教育的多元與宏觀並鼓勵學生們「發現你自己Discover Yourself」，努力成就每一個孩子。

江承蔚至今已擁有「人聲模擬裝置」、「滴眼藥水輔助器」、「輪椅的動力輔助裝置」、「身體清潔裝置」4項發明專利，並曾勇奪「ITEX馬來西亞發明展」銅牌、「英國國際發明獎」金牌、「台北國際發明展」鉑金獎等30多個發明獎項。

副校長林雯琪說，不為人知的是，江承蔚從小有過動症，但他透過音樂、發明釋放能量，發現自己，一路走來更不容易。

對獲得總統教育獎肯定，江承蔚說，小時候因為過動，在學習表現上得不到正面肯定。家人雖然失望，但父母親從不放棄，不斷給予愛心、耐心、關心，並運用學習樂器及接觸發明等方法，成功轉移他過動的能量，讓他提升了專注力，因此特別想將此榮耀歸功給父母親。