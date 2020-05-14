經40次化療仍向學 9歲汪采函獲總統教育獎

教育部昨天公布今年總統教育獎得主，共56名學生獲殊榮，包括大專組八名、高中組12名、國中組18名及國小組18名。 今年7月17日將於總統府舉行頒獎典禮，由蔡英文總統頒發獎狀、獎座，以及大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元獎助學金。

9歲的小學生汪采函則是今年最年幼得主，她四歲時因腦瘤壓迫視神經，導致左眼失明，僅存右眼視力0.9、視野狹窄，經鑑定為視覺障礙。四年多來經歷40幾次化療，目前仍持續進行。但她從未放棄對學習的熱忱，化療出院身體許可一定堅持上學，缺交的作業她一定補上，即便體力、耐力不足，需要花上比別人加倍的時間，仍堅持要做完。

汪采函在繪畫展天賦，作品獲得校內美術創作展金牌，也連兩屆獲「台北市春天畫展」優等，所繪作品獲得財團法人台安基金會展出，印製為紀念文宣。

她的油畫作品「等待希望」參加台北巿政府教育局108年度特殊教育學生「藝展特長藝術聯展」，獲台北市教育關懷獎。雖然視覺障礙影響健康與學習，但她的作品透露著樂觀、細緻風格，將想法化作一幅幅精彩的作品，也讓老師們備加讚賞。

45歲的視障協會理事長李文煥是今年總統教育獎年齡最長的得獎者，他15歲失明，視力驟降至0.01，在家中療養八年後，22歲突破困境前往台灣盲人重建院學盲人點字、按摩、日文及盲用電腦。23歲重拾書本，進入台北啟明學校高中部就讀。

李文煥26歲考取彰化師範大學特教系，重度視障再加上年紀較大，讀書非常辛苦，但仍突破視覺障礙刻苦學習，努力追趕進度，最後以全系第二名成績畢業。碩士班就讀台南大學特教系，修課期間成績皆為第一名；目前正攻讀博士學位。

李文煥的第一份特教工作是在苗栗特殊教育學校擔任代理教師，邊工作邊準備教師甄試，而後錄取苗栗縣巡迴教師至今10幾年。他協助推廣視障者使用盲用電腦，教學足跡遍及16個縣市及離島；鼓勵成立公益社福團體，創立苗栗視障協會，擔任多個視障社團的顧問、理事、代表及督導。