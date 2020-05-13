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花蓮2學生獲總統教育獎 孝心令人感動

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
觀音國小五年級林銘祥有「雞場小王子」綽號，曾獲選為家扶自強兒童。圖／家扶提供
觀音國小五年級林銘祥有「雞場小王子」綽號，曾獲選為家扶自強兒童。圖／家扶提供

今天公布總統教育獎，花蓮有富里國中國三生石宜蓁、觀音國小五年級林銘祥獲獎。石宜蓁為隔代教養家庭，照顧受傷的爸爸，學校醫院奔波也不喊累，成績名列前茅，未來想當護理師照顧家人。林銘祥因家裡養雞，有「雞場小王子」綽號，假日到雞場幫忙養雞、打掃雞寮，十分孝順。

石宜蓁平時和祖母、大伯同住，父親長期在梨山工作，不幸發生車禍，在玉里榮民醫院接受治療1個多月，期間她每天放學就搭火車至醫院照顧父親，隔天清晨再趕搭第一班火車回學校上課，毫無倦怠或抱怨，成績更始終維持在班上前三名。

石宜蓁說，祖母會鼓勵要一直進步，才可以有更好的未來，相信教育機會是公平的。未來希望能考上第一志願慈濟科技大學護理科，想就讀護理是因為家人常受傷生病，想第一時間協助家人，協助建立正確的健康觀念。

林銘祥的媽媽是外籍配偶，從柬埔寨嫁到台灣，他時常陪媽媽學習中文；家裡則以養雞維生，經常幫忙做家事、清理雞寮以及照顧弟妹，曾代表花蓮角逐全國慈孝家庭楷模獲獎，今年則獲花蓮家扶選為自強兒童，現在又獲得總統教育獎，讓師長和家人非常高興。

林銘祥說，因為家中經濟不是很富裕，偶爾受到善心人士幫助，在雞寮飼養雞時，時常看雞隻奮力振動翅膀想飛上樹，自己也想在天空翱翔，希望長大以後能成為一名空軍，除了照顧家人，也能像那些善心人士們一樣回饋社會、幫助他人。

林銘祥（前排左一）與家人感情深厚，時常幫忙家裡養雞。圖／家扶提供
林銘祥（前排左一）與家人感情深厚，時常幫忙家裡養雞。圖／家扶提供
石宜蓁未來希望能考上慈濟科技大學護理科，照顧家人。圖／富里國中提供
石宜蓁未來希望能考上慈濟科技大學護理科，照顧家人。圖／富里國中提供
富里國中國三生石宜蓁（左）兩地奔波照顧爸爸不喊累，校長邱國豐（右）讚譽有加。圖／富里國中提供
富里國中國三生石宜蓁（左）兩地奔波照顧爸爸不喊累，校長邱國豐（右）讚譽有加。圖／富里國中提供

空軍 隔代教養

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