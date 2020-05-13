偏鄉國中會考英文5成5拿「C」 創3年新高

國中會考英文科全國平均有三成考生拿待加強的「C」，教育部為此推動「減C政策」，拿C的比率逐年下降，從2014年的三成四降至去年的三成，但偏鄉學校拿C考生的比例不減反增，去年五成五的偏鄉學生英文科拿C，創三年新高，凸顯教育的城鄉差距持續惡化。

近三年會考英文待加強C的比例，非偏鄉地區學校皆為二成九，改變幅度不大；但偏鄉地區學校2017年待加強比例五成四，2018年降至五成三，但去年又上升至五成五。

清大前代理校長李家同曾撰文指出，英文科具有「M型化」現象，好的學生表現特別好，但中後段學生可能更為落後，甚至有一所偏鄉國中，高達九成七的學生會考英文都拿C，偏鄉小學六年級生的英文程度也有落後的現象。

台師大偏鄉教育學程負責人之一、兼任助理教授胡翠君表示，自己曾實地到訪偏鄉學校，不少學生英文學習經驗不佳，有孩子告訴她「英文像隻陌生的怪物」，愈學愈挫折，也導致英文學習動機降到谷底。

師資不足、缺乏資源

桃園介壽國中校長傅美琴表示，近年教育政策持續提前英文學習的時間點，多數學校從小一就設有英文課，意在向下扎根，但偏鄉存在兩大結構性問題，一是師資不足、二是缺乏英語學習的環境與刺激，導致偏鄉英文科減C失利。

傅美琴說，小學階段採包班制，科目時數決定師資員額，一個專任英文老師至少要上12堂課，但偏校一年級只有一班，若一至四年級每周一堂英文課，五、六年級每周兩堂英文課，每周也不過八堂課，「養不起一位專業英語師資」。偏鄉小學多無英文背景的師資，甚至有學校英文課老師連英文都不講，學生上國中還得補上小學進度。

傅美琴指出，偏鄉也缺乏英文的學習情境，就算目前有不少數位學習資源，也有科技大廠捐二手電腦到偏鄉，但現實是「許多孩子家裡沒網路」，開電腦也只能用Word打打字。