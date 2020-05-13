快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

偏鄉國中會考英文5成5拿「C」 創3年新高

聯合晚報 / 記者章凱閎／台北報導
偏鄉學校資源缺乏，有很多小學共用一位英文老師，而且還是代課老師。 圖／聯合報系資料照片
偏鄉學校資源缺乏，有很多小學共用一位英文老師，而且還是代課老師。 圖／聯合報系資料照片

國中會考英文科全國平均有三成考生拿待加強的「C」，教育部為此推動「減C政策」，拿C的比率逐年下降，從2014年的三成四降至去年的三成，但偏鄉學校拿C考生的比例不減反增，去年五成五的偏鄉學生英文科拿C，創三年新高，凸顯教育的城鄉差距持續惡化。

近三年會考英文待加強C的比例，非偏鄉地區學校皆為二成九，改變幅度不大；但偏鄉地區學校2017年待加強比例五成四，2018年降至五成三，但去年又上升至五成五。

清大前代理校長李家同曾撰文指出，英文科具有「M型化」現象，好的學生表現特別好，但中後段學生可能更為落後，甚至有一所偏鄉國中，高達九成七的學生會考英文都拿C，偏鄉小學六年級生的英文程度也有落後的現象。

台師大偏鄉教育學程負責人之一、兼任助理教授胡翠君表示，自己曾實地到訪偏鄉學校，不少學生英文學習經驗不佳，有孩子告訴她「英文像隻陌生的怪物」，愈學愈挫折，也導致英文學習動機降到谷底。

師資不足、缺乏資源

桃園介壽國中校長傅美琴表示，近年教育政策持續提前英文學習的時間點，多數學校從小一就設有英文課，意在向下扎根，但偏鄉存在兩大結構性問題，一是師資不足、二是缺乏英語學習的環境與刺激，導致偏鄉英文科減C失利。

傅美琴說，小學階段採包班制，科目時數決定師資員額，一個專任英文老師至少要上12堂課，但偏校一年級只有一班，若一至四年級每周一堂英文課，五、六年級每周兩堂英文課，每周也不過八堂課，「養不起一位專業英語師資」。偏鄉小學多無英文背景的師資，甚至有學校英文課老師連英文都不講，學生上國中還得補上小學進度。

傅美琴指出，偏鄉也缺乏英文的學習情境，就算目前有不少數位學習資源，也有科技大廠捐二手電腦到偏鄉，但現實是「許多孩子家裡沒網路」，開電腦也只能用Word打打字。

偏鄉學校 英文科 會考

延伸閱讀

會考英文減C 偏校籲增聘專任英文師、逐年級檢視英語力

「英文像陌生怪物」 5成5偏鄉童會考英文拿C創3年新高

新北會考17考場 開放紅黃線停車

會考周五看考場 記得戴口罩

相關新聞

基隆成功國中翻牆聖地走進歷史 假日開放民眾打籃球

基隆因為常下雨，成功國中的風雨籃球場因為是市區難得的室內籃球場，常有人在假日時翻牆進入學校打球，而且似乎已成為「傳統」，...

萬芳高中教師甄選180人錄取從缺 評審PO文：感到羞恥

台北市萬芳高中地理教師甄試爆爭議，一名評審委員在臉書指出，180人中9位進入複試，5位評審選出共同認可的優秀老師，校方最...

偏鄉國中會考英文5成5拿「C」 創3年新高

國中會考英文科全國平均有三成考生拿待加強的「C」，教育部為此推動「減C政策」，拿C的比率逐年下降，從2014年的三成四降至去年的三成，但偏鄉學校拿C考生的比例不減反增，去年五成五的偏鄉學生英文科拿C，創三年新高，凸顯教育的城鄉差距持續惡化。

王建民、陳金鋒母校 中華高中申請停辦被退 教局：朝停招輔導

新北市土城私立中華高中是棒球名校，昨驚傳4月底向教育局申請停辦，該校是球星王建民、陳金鋒等人母校，校長卞紹莊昨受訪時堅定表示，因為「經濟壓力」，會努力辦好停辦手續，在108學年度結束時停辦，強調學生已安排好去處；不過教育局已退回申請，朝109學年停招來輔導，以學生權益為最大考量。

校園風雲榜／南二中管樂團 校友共同記憶

台南二中校友一談起母校，最讓他們難忘的是管樂團，每當放學後團員就在體育館旁練習，從軍歌吹到民謠、流行歌，50年下來樂歌不停，已連續7年拿下全國音樂賽管樂合奏特優，也成為優質學風中另種迷人特色。

明星國中真的存在嗎？ 網曝心目中6所名校：大家都很拚

許多台灣家長費盡心思挑選學區，為的就是要將寶貝兒女送進所謂的「明星學校」，認為只要孩子能就讀名校，便能擁有高品質的教學品質與環境，贏在起跑點。一名網友就在PTT上發文說到，過去僅聽聞台灣明星高中的排名，例如建中、北一女、師大附中等，不過卻沒有聽過國中的排名，因此他相當好奇，是否有台灣國中的明星排名呢？

學生送創客3D列印防疫面罩 消防員：真的印出來的嗎？

基隆市明德國中老師徐明德老師及學生發揮創客精神，使用學校3D列印設備，製造100個「輕便型安全透明防護面罩」，面罩材質採...

部分畢旅因疫情取消！學校研議另類畢業活動彌補缺憾

今年受疫情影響，高雄市教育局為避免群聚感染，要求國中小的畢業旅行、戶外教學，必須符合防疫規定，許多學校都因此延後或取消。...

新北私立棒球名校中華高中申請停辦 校長：經濟壓力

位於新北市土城的私立中華高中，4月向新北市教育局申請停辦，消息曝光後引發震驚，教育局指出，未審核通過，朝109學年停招輔...

王建民母校中華高中申請停辦 教師錯愕：上周才通知

位於新北市土城的私立中華高中，4月底向教育局申請停招，是不少球星如王建民、陳金鋒等人的母校，該校軟式棒球隊也才剛在4月2...

竹縣文中二、文小一及竹東非營利幼兒園 6月初招生

為滿足年輕家庭教育需求，新竹縣政府積極設置公共化幼兒園，文中二、文小一及竹東非營利幼兒園109學年度正式招生，目前已完法...

王建民、陳金鋒母校傳倒閉？教育局：有申請未核准

位於新北市土城的私立中華高中驚傳倒閉，該校是知名球員王建民、陳金鋒等母校，但有家長投訴媒體，表示近日收到校方提供的轉學單...

熱門新聞

檢舉中原大學教授 陸生：舉報未涉統獨招名威偷換話題便於炒作

明星國中真的存在嗎？ 網曝心目中6所名校：大家都很拚

大學校園配對驚爆「賣個資」 男曝300元買到女大生的LINE

檢舉陸生：招名威把歧視炒成統獨

獨／萬芳高中甄選2教師達標卻從缺 將重開教評會

國中會考要求戴口罩 醫籲「勿虐待小動物」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。