明星國中真的存在嗎？ 網曝心目中6所名校：大家都很拚

許多台灣家長費盡心思挑選學區，為的就是要將寶貝兒女送進所謂的「明星學校」，認為只要孩子能就讀名校，便能擁有高品質的教學品質與環境，贏在起跑點。一名網友就在PTT上發文說到，過去僅聽聞台灣的明星高中，例如建中、北一女、師大附中等，不過卻沒有聽過國中的排名，因此他相當好奇，是否有台灣國中的明星排名呢？

該名網友在PTT上發文表示，「一直以來都只聽過台灣高中明星排名，例如建中、北一、附中、成功、中山、松山排下去」，但是卻沒有聽過國中的明星排名，「只有老師偶爾說哪個國中很厲害，例如以前數學老師最愛捧福和國中說很強」，想詢問廣大的網友們，「有沒有台灣國中的明星排名？」

對此，台北市的「中正國中」、「金華國中」、「介壽國中」、「敦化國中」、「仁愛國中」及新北市的「福和國中」都紛紛上榜；有人也表示，「金華不只升學強，體育班也有名」、「中正啊！我親戚為了小孩入學，費了很多心力」、「最近台北新秀龍門國中，學校新老師較年輕、充滿活力，大家都很拚，錄取建北比率跟中正、金華差不多了」。

有人就指出，「照道理算，應該是建北人數/全校人數，這很好排吧」、「看歷年第一志願錄取的比例，就能知道那些是明星國中了」；但亦有網友認為，「明星國中對台北市沒意義，因為一堆明星高中名額是新北搶走的」。