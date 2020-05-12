快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明星國中真的存在嗎？ 網曝心目中6所名校：大家都很拚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友相當好奇，究竟是哪些國中，讓家長費盡心思送孩子就讀。示意圖／本報資料照片
有網友相當好奇，究竟是哪些國中，讓家長費盡心思送孩子就讀。示意圖／本報資料照片

許多台灣家長費盡心思挑選學區，為的就是要將寶貝兒女送進所謂的「明星學校」，認為只要孩子能就讀名校，便能擁有高品質的教學品質與環境，贏在起跑點。一名網友就在PTT上發文說到，過去僅聽聞台灣的明星高中，例如建中、北一女、師大附中等，不過卻沒有聽過國中的排名，因此他相當好奇，是否有台灣國中的明星排名呢？

該名網友在PTT上發文表示，「一直以來都只聽過台灣高中明星排名，例如建中、北一、附中、成功、中山、松山排下去」，但是卻沒有聽過國中的明星排名，「只有老師偶爾說哪個國中很厲害，例如以前數學老師最愛捧福和國中說很強」，想詢問廣大的網友們，「有沒有台灣國中的明星排名？」

對此，台北市的「中正國中」、「金華國中」、「介壽國中」、「敦化國中」、「仁愛國中」及新北市的「福和國中」都紛紛上榜；有人也表示，「金華不只升學強，體育班也有名」、「中正啊！我親戚為了小孩入學，費了很多心力」、「最近台北新秀龍門國中，學校新老師較年輕、充滿活力，大家都很拚，錄取建北比率跟中正、金華差不多了」。

有人就指出，「照道理算，應該是建北人數/全校人數，這很好排吧」、「看歷年第一志願錄取的比例，就能知道那些是明星國中了」；但亦有網友認為，「明星國中對台北市沒意義，因為一堆明星高中名額是新北搶走的」。

PTT 明星高中

延伸閱讀

超狂室友扛兩大袋飲料回鄉 網友懷念喊：南部沒有的味道

中原副教授招名威超狂背景曝光 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

中文系畢業之後可以做什麼？ 過來人曝高薪職業：沒大家想的那麼魯

他當保險員不到一個月業績破600萬 真相曝光網友酸到爆

相關新聞

部分畢旅因疫情取消！學校研議另類畢業活動彌補缺憾

今年受疫情影響，高雄市教育局為避免群聚感染，要求國中小的畢業旅行、戶外教學，必須符合防疫規定，許多學校都因此延後或取消。...

明星國中真的存在嗎？ 網曝心目中6所名校：大家都很拚

許多台灣家長費盡心思挑選學區，為的就是要將寶貝兒女送進所謂的「明星學校」，認為只要孩子能就讀名校，便能擁有高品質的教學品質與環境，贏在起跑點。一名網友就在PTT上發文說到，過去僅聽聞台灣明星高中的排名，例如建中、北一女、師大附中等，不過卻沒有聽過國中的排名，因此他相當好奇，是否有台灣國中的明星排名呢？

學生送創客3D列印防疫面罩 消防員：真的印出來的嗎？

基隆市明德國中老師徐明德老師及學生發揮創客精神，使用學校3D列印設備，製造100個「輕便型安全透明防護面罩」，面罩材質採...

新北私立棒球名校中華高中申請停辦 校長：經濟壓力

位於新北市土城的私立中華高中，4月向新北市教育局申請停辦，消息曝光後引發震驚，教育局指出，未審核通過，朝109學年停招輔...

王建民母校中華高中申請停辦 教師錯愕：上周才通知

位於新北市土城的私立中華高中，4月底向教育局申請停招，是不少球星如王建民、陳金鋒等人的母校，該校軟式棒球隊也才剛在4月2...

竹縣文中二、文小一及竹東非營利幼兒園 6月初招生

為滿足年輕家庭教育需求，新竹縣政府積極設置公共化幼兒園，文中二、文小一及竹東非營利幼兒園109學年度正式招生，目前已完法...

王建民、陳金鋒母校傳倒閉？教育局：有申請未核准

位於新北市土城的私立中華高中驚傳倒閉，該校是知名球員王建民、陳金鋒等母校，但有家長投訴媒體，表示近日收到校方提供的轉學單...

強迫每位老師招生3人否則資遣? 新榮高中校長惹議

本報報導台南柳營新榮高中，因少子化衝擊經營陷入困境，傳出校長方振明強迫教師招生，達不到標準將資遣。消息傳出，外界譁然不已...

影／苗栗教學者聯盟與學習吧「結親」 線上資源全分享

105學年度苗栗縣有7位老師合作成立「教學者聯盟」，迄今已拍攝675部教學影片，提供教師觀課教學成長，因應新冠肺炎疫情停...

國三女學生苦練跆拳道10年 全國賽奪冠入選國手圓夢

基隆市成功國中學生簡湘玲讀幼兒園大班時學跆拳道，當時只覺得好玩，事隔10年，贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名。...

板橋中山國小「線上校慶」 2000人觀看喊讚

因應新冠肺炎疫情，全台校慶活動陸續宣布停辦或轉型，新北市板橋區中山國小校長王健旺也發揮創意，化身搞笑直播主「旺旺」，與扮成「大頭佛」的教師蔡汶蓁共同主持「線上校慶」，透過直播讓師生、家長同步觀看，上線人數高達2000人，學生跟家長直呼「校長是被耽誤的綜藝咖」。

校園我最棒／大成國中林鈺娗 女職業棋士

桃園八德區大成國中二年級的林鈺娗，年紀輕輕卻是全台14位女職業棋士之一。她從看哥哥下棋開始，走上圍棋之路，還主動向媽媽提出考海峰棋院，順利在去年徵選上職業棋士，今年初就任。

熱門新聞

導演易智言怒辭政治大學教職 校方11字回應

檢舉中原大學教授 陸生：舉報未涉統獨招名威偷換話題便於炒作

中原副教授招名威超狂背景曝光 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

道歉風波 中原副教授、校方各執一詞

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

母校被「黑」 統神批招名威：先挑釁道歉又塞弄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。