部分畢旅因疫情取消！學校研議另類畢業活動彌補缺憾

今年受疫情影響，高雄市教育局為避免群聚感染，要求國中小的畢業旅行、戶外教學，必須符合防疫規定，許多學校都因此延後或取消。現在疫情趨緩，為了彌補學生沒有畢旅的遺憾，有學校研議舉辦另類的活動。

高雄市新上國小校長王彥嵓表示，學校的畢業旅行原本是3月舉行，因應疫情延後到5月，現在疫情雖然趨緩，但仍有許多限制，所以畢旅決定取消。教師們正在研議，舉辦校內宿營，彌補孩子沒有畢旅的遺憾。

四維國小校長翁慶才表示，畢旅因學校人數多、金額高，需較長的發包作業，時程上已來不及了，只有朝不一樣的畢典作規畫。

福山國中校長姜正明表示，畢業旅行是去年10月辦的，還好沒有受到疫情影響。但國二700人的童軍露營，原本要延至6月，後來考量後還是取消。

高雄市大華國小、鳳翔國小與中山國小一百多名畢業生，五月會合挑戰全長111公里到墾丁鵝鑾鼻燈塔。教育局長吳榕峯也參與伴騎，並在終點頒發「111公里完騎」證書，祝福畢業生不畏艱難險阻，勇於挑戰人生。學生表示，這樣的畢業活動讓人難以忘懷。