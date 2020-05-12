影／苗栗教學者聯盟與學習吧「結親」 線上資源全分享

105學年度苗栗縣有7位老師合作成立「教學者聯盟」，迄今已拍攝675部教學影片，提供教師觀課教學成長，因應新冠肺炎疫情停課不停學政策，縣府教育處4月起並與信望愛文教基金會「策略聯盟」，將教學者聯盟的教育資源透過「學習吧」線上教學平台，分享給全國的國中小學生。

縣府結合信望愛基金會上午在苗栗市大同國小，辦理LearnMode學習吧教學平台推動線上教學發表及啟動儀式，苗栗縣長徐耀昌到場與學童一起使用平板體驗線上學習課程、朗讀油桐花的文章，這些線上學習課程除了可因應停課期間的教學需求，在平日也能提供學童學習。

徐耀昌表示，「教學者聯盟」是全國獨創，到目前拍攝的國中小國語、數學、英語、自然等科影片已高達675部，可提供教師線上觀課教學成長，因應線上教學需求，也可讓學生在家跟著老師進度安心學習，在2018年並獲親子天下教育創新100特刊報導。

教育處長邱廷岳指出，縣府今年4月1日起與信望愛基金會合作，將「教學者聯盟」苗栗專任教學輔導員錄製的教學影片、素材上傳「學習吧」線上教學平台，讓全國各地師生更方便進行線上教學與學習規畫，並可解決教師在網路直播教學時的版權運用疑慮，讓學生充分線上學習，即使學校因疫情而停課，師生還是可觀看優質活潑的教學影片「停課不停學」。