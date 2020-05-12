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不讓疫情阻撓校外實習課程 竹山高中成立校園實習小舖

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山高中綜職特教班成立「校園實習小舖」，讓學生現做的麵包及飲料，透過在校內購買的過程中，達到實習效果。記者黑中亮／攝影
竹山高中綜職特教班成立「校園實習小舖」，讓學生現做的麵包及飲料，透過在校內購買的過程中，達到實習效果。記者黑中亮／攝影

新冠肺炎疫情影響學校校外實習課程，竹山高中綜職特教班最近自行成立「校園實習小舖」，特教學生現做的麵包及飲料，在校內購買彼此互動的過程中，達到如同實習般的學習，特教同學也獲得自信心及成就感，竹山高中校長陳漢銘表示，實習小舖的成立，目的不在營利，而是希望特教生的實習課不中斷。

竹山高中指出，特教班實習是協助特教生畢業後轉銜至職場的最重要課程，今年適逢疫情，校外教學及活動均延後或中止，特教班教師發揮愛心，出錢出力，在校內成立「校園實習小舖」，由5位分別領有「門市服務」、「中餐製作」、「西點烘焙」及「飲料調製」等技術檢定證照的合格特教教師，進行如同校外實習課程，天天達到商品完售的佳績。

特教班組長詹惠鈞每日忙進忙出，張羅師生實習課程所需的材料及工具，還要監督食品衛生及防疫的需求，是實習小舖幕後的推手，表示透過實習小舖的成立，師生剛好可以親自體驗學以致用的真諦。

老師張嘉文具有飲料調製丙級技術士證照，帶領同學特調的奶茶，是入夏最受歡迎的飲品。老師蔣馥瑋則領有門市服務、中餐及西點烘焙等多張證照，指導過程中，產品強調新鮮現做，讓同學都覺得很有成就感，師生前來消費指導，就是給孩子最好的肯定。

竹山高中綜職特教班成立「校園實習小舖」，讓學生現做的麵包及飲料，透過在校內購買的過程中，達到實習效果。記者黑中亮／攝影
竹山高中綜職特教班成立「校園實習小舖」，讓學生現做的麵包及飲料，透過在校內購買的過程中，達到實習效果。記者黑中亮／攝影
竹山高中綜職特教班成立「校園實習小舖」，讓學生現做的麵包及飲料，透過在校內購買的過程中，達到實習效果。記者黑中亮／攝影
竹山高中綜職特教班成立「校園實習小舖」，讓學生現做的麵包及飲料，透過在校內購買的過程中，達到實習效果。記者黑中亮／攝影

實習 疫情

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