不讓疫情阻撓校外實習課程 竹山高中成立校園實習小舖

新冠肺炎疫情影響學校校外實習課程，竹山高中綜職特教班最近自行成立「校園實習小舖」，特教學生現做的麵包及飲料，在校內購買彼此互動的過程中，達到如同實習般的學習，特教同學也獲得自信心及成就感，竹山高中校長陳漢銘表示，實習小舖的成立，目的不在營利，而是希望特教生的實習課不中斷。

竹山高中指出，特教班實習是協助特教生畢業後轉銜至職場的最重要課程，今年適逢疫情，校外教學及活動均延後或中止，特教班教師發揮愛心，出錢出力，在校內成立「校園實習小舖」，由5位分別領有「門市服務」、「中餐製作」、「西點烘焙」及「飲料調製」等技術檢定證照的合格特教教師，進行如同校外實習課程，天天達到商品完售的佳績。

特教班組長詹惠鈞每日忙進忙出，張羅師生實習課程所需的材料及工具，還要監督食品衛生及防疫的需求，是實習小舖幕後的推手，表示透過實習小舖的成立，師生剛好可以親自體驗學以致用的真諦。