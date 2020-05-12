不讓疫情阻撓校外實習課程 竹山高中成立校園實習小舖
新冠肺炎疫情影響學校校外實習課程，竹山高中綜職特教班最近自行成立「校園實習小舖」，特教學生現做的麵包及飲料，在校內購買彼此互動的過程中，達到如同實習般的學習，特教同學也獲得自信心及成就感，竹山高中校長陳漢銘表示，實習小舖的成立，目的不在營利，而是希望特教生的實習課不中斷。
竹山高中指出，特教班實習是協助特教生畢業後轉銜至職場的最重要課程，今年適逢疫情，校外教學及活動均延後或中止，特教班教師發揮愛心，出錢出力，在校內成立「校園實習小舖」，由5位分別領有「門市服務」、「中餐製作」、「西點烘焙」及「飲料調製」等技術檢定證照的合格特教教師，進行如同校外實習課程，天天達到商品完售的佳績。
特教班組長詹惠鈞每日忙進忙出，張羅師生實習課程所需的材料及工具，還要監督食品衛生及防疫的需求，是實習小舖幕後的推手，表示透過實習小舖的成立，師生剛好可以親自體驗學以致用的真諦。
老師張嘉文具有飲料調製丙級技術士證照，帶領同學特調的奶茶，是入夏最受歡迎的飲品。老師蔣馥瑋則領有門市服務、中餐及西點烘焙等多張證照，指導過程中，產品強調新鮮現做，讓同學都覺得很有成就感，師生前來消費指導，就是給孩子最好的肯定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言