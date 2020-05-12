國三女學生苦練跆拳道10年 全國賽奪冠入選國手圓夢

基隆市成功國中學生簡湘玲讀幼兒園大班時學跆拳道，當時只覺得好玩，事隔10年，贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名。簡湘玲今年獲選國手，只是丹麥世界錦標賽因疫情取消，站上世界舞台的夢想雖往後延，心中為國爭光的目標不變。

看著厚厚一疊參加比賽贏來的獎狀，簡湘玲雙眼散發熱愛跆拳道的眼神。她說，讀大班時接受爸爸安排，到基隆跆拳道老國手簡育南開設的道館學拳，當時覺得好玩，而且發現可以踢贏年紀比她大的小孩，很有成就感。

憑著對學跆拳道熱愛，加上有天分，簡湘玲色帶等級不斷提升，小五取得黑帶一段的資格。在基隆道館主要學習對打，她另到台北道館，接受教練李山龍指導依防禦、攻擊基本動作套路的品勢訓練。

簡湘玲回想小學四年級拿下全國少年盃對打第1名，內心一度太驕傲，過度自信，結果動作反而做不好，突然「找不到感覺」，曾被罵到哭，後來調整心態才重回軌道。

升國中後，簡湘玲選擇成功國中體育班，接受繼承父親簡育南衣缽的教練簡億鑫、簡億鈞兄弟調教，並持續到台北接受品勢訓練。

簡湘玲說，讀小學時就立下成為國手的心願，2018年世界錦標賽國手選拔「差一點」，去年參加全國跆拳道品勢錦標賽終於贏得第1名，今年通過國手選拔圓夢。