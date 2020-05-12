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國三女學生苦練跆拳道10年 全國賽奪冠入選國手圓夢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供
基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供

基隆市成功國中學生簡湘玲讀幼兒園大班時學跆拳道，當時只覺得好玩，事隔10年，贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名。簡湘玲今年獲選國手，只是丹麥世界錦標賽因疫情取消，站上世界舞台的夢想雖往後延，心中為國爭光的目標不變。

看著厚厚一疊參加比賽贏來的獎狀，簡湘玲雙眼散發熱愛跆拳道的眼神。她說，讀大班時接受爸爸安排，到基隆跆拳道老國手簡育南開設的道館學拳，當時覺得好玩，而且發現可以踢贏年紀比她大的小孩，很有成就感。

憑著對學跆拳道熱愛，加上有天分，簡湘玲色帶等級不斷提升，小五取得黑帶一段的資格。在基隆道館主要學習對打，她另到台北道館，接受教練李山龍指導依防禦、攻擊基本動作套路的品勢訓練。

簡湘玲回想小學四年級拿下全國少年盃對打第1名，內心一度太驕傲，過度自信，結果動作反而做不好，突然「找不到感覺」，曾被罵到哭，後來調整心態才重回軌道。

升國中後，簡湘玲選擇成功國中體育班，接受繼承父親簡育南衣缽的教練簡億鑫、簡億鈞兄弟調教，並持續到台北接受品勢訓練。

簡湘玲說，讀小學時就立下成為國手的心願，2018年世界錦標賽國手選拔「差一點」，去年參加全國跆拳道品勢錦標賽終於贏得第1名，今年通過國手選拔圓夢。

簡湘玲說，今年世界錦標賽雖因新冠肺炎疫情取消，但未來還有很多機會。眼前最重要的是持續練習，思考怎麼做可以做到更好，等到有機會站上國際舞台，才能用最好的表現為台灣爭光。

基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供
基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供
基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供
基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供
基隆市成功國中學生簡湘玲贏得全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第1名，今年入選國手。圖／簡湘玲提供
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